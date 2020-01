Chết cười loạt ảnh chế “đỉnh cao rang cơm” của dân mạng

Mới đây, cộng đồng mạng lại được phen cười muốn tắt thở với loạt ảnh chế thanh niên rang cơm thần sầu được dân mạng biến hoá theo nhiều phong cách. Bức ảnh gốc là một nam thanh niên đang đảo cơm, đặc biệt, có vẻ kỹ năng của cậu chàng khá tốt nên phần cơm tạo thành hình sóng bay lên khỏi chảo. Đây hoàn toàn là bức ảnh rất bình thường thế nhưng vào tay dân mạng lại biết thành loạt ảnh chế vô cùng bất bình thường. Thanh niên đảo cơm nay bỗng thành thanh niên ăn cơm. Trên con "sóng cơm" lại có người vô tư lướt ván khiến cộng đồng mạng bái phục với đầu óc sáng tạo của chủ nhân bức ảnh chế. Tài đảo cơm không còn "thần sầu" trong một nốt nhạc khi cơm vương vãi ra bên ngoài còn mắt nam thanh niên thì trợn tròn bất ngờ. Nếu đây là sự thật thì đúng là một thảm hoạ nấu nướng. Thay vì rang cơm, nam thanh niên chuyển qua...chiên trứng cho đỡ sợ bị đổ ra ngoài. Thế nhưng chỉ ốp la một quả thôi thì không nhất thiết phải sử dụng chiếc chảo siêu to khổng lồ như vậy đâu. Con sóng cơm hoà vào sóng biển đổ bộ vào bờ. Sóng thần mà cứ thế này chắc không phải lo chết đói. Thay vì đảo "sóng cơm", anh chàng chuyển sang đảo "sóng thần". Trông thì có chút vô lý nhưng cũng chẳng có tý thuyết phục nào. Hậu duệ của bà Tân Vlog đây rồi. Hôm nay anh chàng sẽ trổ tài làm món cơm rang siêu to khổng lồ trên một chiếc chảo cũng vô cùng to lớn. Không biết đảo cơn này ăn bao giờ mới hết. Thay vì nam thanh niên đảo cơm thì có người còn sáng tạo đến nỗi đổi vị trí thành cơm đảo nam thanh niên. Xem thêm clip: Top Comment Ảnh Chế (P 47) Funny Photos, Photoshop Troll, Funny Pictures, Chỉnh sửa ảnh Free - Nguồn: Youtube

