Ái nữ nhà Minh Nhựa “hack tuổi” cực đỉnh khiến khó ai nhận ra

Joyce Phạm (Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999) là ái nữ đại gia Minh Nhựa và nhận được sự quan tâm lớn từ CĐM. Bên cạnh dàn siêu xe và bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ, Minh Anh còn khiến dân mạng chú ý bởi phong cách thời trang ấn tượng, thu hút. Đặc biệt là những kiểu tóc mà con gái Minh Nhựa từng làm. Có thể thấy, kiểu tóc gắn liền với Minh Anh trong thời gian gần đây là kiểu tóc dài thướt tha cùng mái thưa đúng chuẩn Hàn Quốc. Thường thì cô nàng sẽ duỗi thẳng nhưng cũng có nhiều lúc, Joyce Phạm uốn xoăn giả để gương mặt thêm phần dịu dàng, nữ tính và thu hút hơn. Tuy nhiên, có lẽ vì để mái tóc thẳng dài quá lâu nên đôi lúc, trông con gái đại gia Minh Nhựa bị già dặn hơn một chút so với tuổi. Dường như nhận thấy việc mái tóc dài không còn phù hợp với mình nữa, nên mới đây ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa đã có 1 quyết định khá táo bạo. Minh Anh đã mạnh dạn "bye bye" với gần 15cm tóc. Đây là việc làm khiến khá nhiều người rụt rè do thời gian nuôi tóc khá lâu. Hơn nữa cũng không thể chắc chắn rằng mái tóc mới có phù hợp với bản thân không. Thật may, trông cô nàng trẻ trung hơn rất nhiều sau khi cắt tóc mà nhìn tổng thể, mái tóc cũng suôn mượt, dày dặn hơn rất nhiều. Thế mới thấy, chỉ cần thay đổi kiểu tóc 1 chút đủ cũng khiến vẻ ngoài khác biệt đáng kể. Những hình ảnh 9X đăng tải đã thu hút được sự quan tâm của CĐM và nhận về nhiều bình luận khen ngợi.

Joyce Phạm (Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999) là ái nữ đại gia Minh Nhựa và nhận được sự quan tâm lớn từ CĐM. Bên cạnh dàn siêu xe và bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ, Minh Anh còn khiến dân mạng chú ý bởi phong cách thời trang ấn tượng, thu hút. Đặc biệt là những kiểu tóc mà con gái Minh Nhựa từng làm. Có thể thấy, kiểu tóc gắn liền với Minh Anh trong thời gian gần đây là kiểu tóc dài thướt tha cùng mái thưa đúng chuẩn Hàn Quốc. Thường thì cô nàng sẽ duỗi thẳng nhưng cũng có nhiều lúc, Joyce Phạm uốn xoăn giả để gương mặt thêm phần dịu dàng, nữ tính và thu hút hơn. Tuy nhiên, có lẽ vì để mái tóc thẳng dài quá lâu nên đôi lúc, trông con gái đại gia Minh Nhựa bị già dặn hơn một chút so với tuổi. Dường như nhận thấy việc mái tóc dài không còn phù hợp với mình nữa, nên mới đây ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa đã có 1 quyết định khá táo bạo. Minh Anh đã mạnh dạn "bye bye" với gần 15cm tóc. Đây là việc làm khiến khá nhiều người rụt rè do thời gian nuôi tóc khá lâu. Hơn nữa cũng không thể chắc chắn rằng mái tóc mới có phù hợp với bản thân không. Thật may, trông cô nàng trẻ trung hơn rất nhiều sau khi cắt tóc mà nhìn tổng thể, mái tóc cũng suôn mượt, dày dặn hơn rất nhiều. Thế mới thấy, chỉ cần thay đổi kiểu tóc 1 chút đủ cũng khiến vẻ ngoài khác biệt đáng kể. Những hình ảnh 9X đăng tải đã thu hút được sự quan tâm của CĐM và nhận về nhiều bình luận khen ngợi.