Á khôi 10X xứ Nghệ khoe nhan sắc cực phẩm bên ruộng lúa

Á khôi 10X của cuộc thi Sinh viên Việt Nam 2018, đồng thời là Hoa khôi Sinh viên Nghệ An Nguyễn Thảo Vi từng gây chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo như sương mai. Mới đây, nàng á khôi tung ra bộ ảnh khoe sắc cực kỳ xinh đẹp bên đồng lúa chín vàng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong bộ ảnh, Thảo Vi gây ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo, dịu dàng. Mái tóc đen nhánh cùng tà áo dài trắng nổi bật lên giữa khung cảnh đồng ruộng và núi non. "Xinh đẹp quá, đúng chất người phụ nữ Việt Nam, luôn gắn liền với tà áo dài thân thương và ruộng lúa bát ngát", "Bạn này xinh kiểu hiền lành dễ mến, nhìn mặt rất có thiện cảm luôn ấy" - Dân mạng không tiếc lời khen cho á khôi sinh năm 2000. Thảo Vi hiện đang theo học ngành Giáo dục tiểu học, trường Đại học Vinh. Chia sẻ về ngành của mình, cô gái quê Hòa Bình cho biết bản thân có ước mơ thành cô giáo, truyền đạt kiến thức cho thế hệ trẻ từ lâu. Để trở thành một giáo viên gương mẫu, Thảo Vi đang không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân và trau dồi kiến thức. Cô nàng có 10 năm liền là học sinh giỏi toàn diện, 3 năm đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ Văn, giữ chức vụ lớp phó trong nhiều năm. Lên đại học, á khôi trở thành Bí thư chi đoàn K59 Giáo dục tiểu học, thường xuyên là người dẫn chương trình cho các chương trình, sự kiện ở trường. Cô nàng cũng đang học thêm ngoại ngữ, duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, đúng giờ, đi ngủ trước 23h và dậy lúc 5h sáng. Ảnh thẻ của Thảo Vi khiến bao người mê mẩn. Thời gian đầu khi mới đến Nghệ An, cô nàng gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp. Tuy vậy, hiện tại cô đã quen và còn nói được một chút giọng miền Trung. Mời quý độc giả xem thêm clip: Top 45 Hoa Khôi Sinh Viên VN - Nguyễn Thảo Vi (MS 1081) - Đại học Vinh - Nguồn: Youtube

