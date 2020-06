6 năm không hẹn hò, nữ Youtuber tiết lộ lý do đầy bất ngờ

Thay vì bận tâm việc chưa yêu ai, ngày nay, càng nhiều bạn trẻ thờ ơ với chuyện hẹn hò. Ví dụ điển hình là nữ Youtuber Hàn Quốc - Kim Hyeri. Kim Hyeri còn được biết đến với vai trò chủ nhân kênh Youtube Cheri Hyeri có hàng triệu người theo dõi. Cô bạn sinh ngày 25/1/1994, tốt nghiệp khoa Tiếng Việt, Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc. Mới đây, nữ Youtuber Kim Hyeri làm clip giải thích 7 lý do không muốn hẹn hò. Cụ thể, cô đưa ra lý do: Quá thích việc ở nhà, không muốn lãng phí cảm xúc, không quan tâm đến người khác, tính cách độc lập, không biết phải nói chuyện gì với con trai, không cô đơn và rất hạnh phúc dù chỉ có một mình. Với mỗi lý do, Cheri Hyeri đều đưa ra dẫn chứng về quan điểm của mình. Chẳng hạn, cô nàng cho biết thích việc ở nhà nên không có cơ hội gặp gỡ, làm quen với người mới. Cheri Hyeri cũng nói, giả sử như có bạn trai, cả hai sẽ phải đi ăn, đi chơi cùng nhau. Trong khi đó, cô nàng hoàn toàn không thích vì mỗi lần như thế sẽ phải: Ngủ dậy là tắm, gội đầu rồi sấy tóc, make-up, mặc quần áo rồi đi ra ngoài... Cô nàng cho biết chỉ cần nghĩ thôi đã cảm thấy stress. Trong clip, Hyeri chia sẻ, 6 năm qua cô không có bạn trai và cũng không định hẹn hò trong tương lai. Lần cuối cùng cô hẹn hò là năm 21 tuổi, nhưng các mối tình chỉ diễn ra chóng vánh 1 tháng hoặc thậm chí 1 tuần nên cũng không gọi là hẹn hò được. Xây dựng kênh Youtube từ 25/1/2016, đến nay Cheri Hyeri có hơn 250.000 subcribe và hàng chục triệu lượt xem. Sau 7 tháng học tập tại TP HCM, nỗi nhớ và niềm yêu thích văn hóa Việt trở thành động lực để Cheri Hyeri thực hiện kênh Youtube. Kênh Youtube của Hyeri được cộng đồng mạng Việt Nam chào đón nhiệt tình. Người xem bất ngờ trước trình độ tiếng Việt trôi chảy của cô nàng. Ngoài ra, loạt video dạy tiếng Hàn của Hyeri cũng được ủng hộ nhiệt liệt nhờ cách giảng dễ nhớ. Hyeri còn khéo léo làm những clip hoạt cảnh cụ thể, những bài giao tiếp khi đi mua quần áo, khi đến quán ăn,… đơn giản trong 5 phút giúp học tiếng Hàn qua ngữ cảnh nhanh hơn. Những video dạy phân biệt các từ trong tiếng Hàn, tiếng lóng trong cuộc trò chuyện của người Hàn, học tiếng Hàn qua bài hát cũng là những bài giảng độc quyền của Hye Ri. Mời quý độc giả xem video: 7 lý do mình không hẹn hò - Nguồn: Cheri Hyeri

Thay vì bận tâm việc chưa yêu ai, ngày nay, càng nhiều bạn trẻ thờ ơ với chuyện hẹn hò. Ví dụ điển hình là nữ Youtuber Hàn Quốc - Kim Hyeri. Kim Hyeri còn được biết đến với vai trò chủ nhân kênh Youtube Cheri Hyeri có hàng triệu người theo dõi. Cô bạn sinh ngày 25/1/1994, tốt nghiệp khoa Tiếng Việt, Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc. Mới đây, nữ Youtuber Kim Hyeri làm clip giải thích 7 lý do không muốn hẹn hò. Cụ thể, cô đưa ra lý do: Quá thích việc ở nhà, không muốn lãng phí cảm xúc, không quan tâm đến người khác, tính cách độc lập, không biết phải nói chuyện gì với con trai, không cô đơn và rất hạnh phúc dù chỉ có một mình. Với mỗi lý do, Cheri Hyeri đều đưa ra dẫn chứng về quan điểm của mình. Chẳng hạn, cô nàng cho biết thích việc ở nhà nên không có cơ hội gặp gỡ, làm quen với người mới. Cheri Hyeri cũng nói, giả sử như có bạn trai, cả hai sẽ phải đi ăn, đi chơi cùng nhau. Trong khi đó, cô nàng hoàn toàn không thích vì mỗi lần như thế sẽ phải: Ngủ dậy là tắm, gội đầu rồi sấy tóc, make-up, mặc quần áo rồi đi ra ngoài... Cô nàng cho biết chỉ cần nghĩ thôi đã cảm thấy stress. Trong clip, Hyeri chia sẻ, 6 năm qua cô không có bạn trai và cũng không định hẹn hò trong tương lai. Lần cuối cùng cô hẹn hò là năm 21 tuổi, nhưng các mối tình chỉ diễn ra chóng vánh 1 tháng hoặc thậm chí 1 tuần nên cũng không gọi là hẹn hò được. Xây dựng kênh Youtube từ 25/1/2016, đến nay Cheri Hyeri có hơn 250.000 subcribe và hàng chục triệu lượt xem. Sau 7 tháng học tập tại TP HCM, nỗi nhớ và niềm yêu thích văn hóa Việt trở thành động lực để Cheri Hyeri thực hiện kênh Youtube. Kênh Youtube của Hyeri được cộng đồng mạng Việt Nam chào đón nhiệt tình. Người xem bất ngờ trước trình độ tiếng Việt trôi chảy của cô nàng. Ngoài ra, loạt video dạy tiếng Hàn của Hyeri cũng được ủng hộ nhiệt liệt nhờ cách giảng dễ nhớ. Hyeri còn khéo léo làm những clip hoạt cảnh cụ thể, những bài giao tiếp khi đi mua quần áo, khi đến quán ăn,… đơn giản trong 5 phút giúp học tiếng Hàn qua ngữ cảnh nhanh hơn. Những video dạy phân biệt các từ trong tiếng Hàn, tiếng lóng trong cuộc trò chuyện của người Hàn, học tiếng Hàn qua bài hát cũng là những bài giảng độc quyền của Hye Ri. Mời quý độc giả xem video: 7 lý do mình không hẹn hò - Nguồn: Cheri Hyeri