5 năm chia tay thủ môn Bùi Tiến Dũng, Thanh Mèo giờ ra sao?

Là cầu thủ nổi tiếng, ngoài sự nghiệp sân cỏ, đời tư của họ cũng nhận về nhiều quan tâm với người hâm mộ trái bóng tròn và thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng nằm trong số đó. Trước khi kết hôn với mẫu Tây tên Dianka Zakhidova (SN 2000 đến từ Ukraine), thủ môn Bùi Tiến Dũng từng có khoảng thời gian bị đồn hẹn hò với hot girl Thanh Mèo (tên thật Lê Thị Thanh), hiện đang sinh sống tại TP. HCM. Theo đó, đầu tháng 9/2018, cư dân mạng được dịp hoang mang khi xuất hiện thông tin thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có bạn gái. Thậm chí, cả hai có dự định làm đám cưới vào tháng Giêng năm sau. Tin đồn càng có cơ sở hơn khi hình ảnh chàng "thủ môn quốc dân" tay trong tay cực tình cảm với cô gái này được các thánh soi tìm ra. Không chỉ theo dõi Facebook và Instagram, Bùi Tiến Dũng còn tích cực like hầu hết các bài đăng của "người yêu" trên mạng xã hội. Đặc biệt, họ còn bị soi "tay trong tay" xuất hiện ở nhiều địa điểm công cộng. Khi thông tin lan truyền, Bùi Tiến Dũng và Thanh Mèo tuyệt nhiên giữ im lặng, không có bất cứ phản hồi nào. Hơn 1 năm sau khi tin đồn nổ ra, Thanh Mèo mới có những chia sẻ về mối quan hệ với Bùi Tiến Dũng. Cụ thể, gái xinh 9X cho biết: "Mình đã có thời gian dài là nạn nhân của bắt nạt trên mạng. Thời gian đó, mình đã khóc rất nhiều vì các bình luận ác ý của những người vô danh. Thật lòng không hiểu sao mình lại bị chỉ trích. Nếu mọi người nhớ, chàng trai mình quen lúc đó, ban đầu, chỉ là một người bình thường. Họ bất ngờ nổi tiếng, cũng không phải do mình". Nhưng chính nhờ sự động viên, giúp đỡ của người thân, Thanh Mèo đã dần ổn định lại tâm trạng. Nhưng chuyện tình ấy kéo dài không bao lâu khi đến tháng 5/2019, nhiều người lại tìm ra bằng chứng cho rằng Thanh Mèo - Bùi Tiến Dũng đã đường ai nấy đi. Đã 5 năm kể từ ngày nổi tiếng, Thanh Mèo đang hoạt động mạnh trong vai trò người mẫu, diễn viên. Thỉnh thoảng cô cũng tham gia một số sự kiện giải trí. Ở những bức hình do chính chủ đăng tải, từ cô gái có ngoại hình khá mũm mĩm, Thanh Mèo của hiện tại đã trở nên quyến rũ, trưởng thành hơn.

