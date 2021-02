11 năm nổi tiếng, cô bé "người sói" năm ấy giờ ra sao?

Năm 2010, cô bé Supatra Sasuphan sinh năm 1999 ở Bangkok, Thái Lan bỗng dưng trở nên nổi tiếng toàn cầu khi ghi tên mình trong sách Kỷ lục Guiness Thế giới với kỷ lục là cô bé nhiều lông nhất vào thời điểm đó. Được biệt, việc Supatra Sasuphan mọc nhiều lông trên người như vậy là do mắc phải hội chứng Ambras. Hội chứng này còn được gọi với cái tên khác là Hypertrichosis, hoặc hội chứng người sói - bệnh do sự phát triển bất thường của râu, tóc và các khu vực khác trên cơ thể. Thế nhưng, một điều đáng buồn khi đến nay các nhà khoa học trên thế giới vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây ra loại bệnh "người sói". việc Supatra Sasuphan mắc phải căn bệnh "người sói" cũng chẳng thể chữa trị được, phải sống cả đời với thân hình nhiều lông như vậy. Dù cho có thử qua các phương pháp triệt lông tiên tiến để có thể làm chậm lại quá trình phát triển lông mặt nhưng Supatra Sasuphan vẫn không hiệu quả. Vì vẻ ngoài khác biệt của mình so với bạn bè cùng trang lứa, thế nên Supatra Sasuphan gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với cộng cồng và mọi người xung quanh. Cũng chính là lí do nhiều lông khiến cho không ít người có cái nhìn dè chừng, không mấy thiện cảm đối với Supatra Sasuphan. Bạn bè ở trường học cũng xa lánh khiến cho cô ngày càng trở nên tự ti hơn. Cô bé Supatra Sasuphan năm nào giờ đây đã trưởng thành, đang ở trong độ tuổi đôi mươi và là sinh viên của trường Đại học Tangtrongchit Commercial ở Bangkok. Bằng tình yêu thương của những người thân trong gia đình cùng thái độ sống lạc quan yêu đời, Supatra Sasuphan khiến cho nhiều người bất ngờ với cuộc sống vô cùng hạnh phúc và vui vẻ hiện tại của em. Bên cạnh việc trưởng thành, chuyện tình cảm của Supatra Sasuphan cũng được rất nhiều người chú ý. Supatra Sasuphan đã trải qua hai mối tình, mối tình đầu là khi cô bé mới 17 tuổi. Thời điểm ấy, cô bé đã quyết định cạo hết lông mặt của mình để có thể tự tin xuất hiện bên cạnh người yêu. Sau khi chia tay người bạn trai đầu tiên, Supatra Sasuphan đã tìm kiếm cho mình được hạnh phúc khi quen với người bạn trai hiện tại. Trên trang cá nhân, cô gái 22 tuổi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc của mình và người yêu. Mời quý độc giả xem video: Quỳnh Búp Bê | MY SÓI - Những Khoảnh Khắc Cay Độc và Lẳng Lơ Làm Nên Tên Tuổi - Nguồn: VTV Giải Trí

Năm 2010, cô bé Supatra Sasuphan sinh năm 1999 ở Bangkok, Thái Lan bỗng dưng trở nên nổi tiếng toàn cầu khi ghi tên mình trong sách Kỷ lục Guiness Thế giới với kỷ lục là cô bé nhiều lông nhất vào thời điểm đó. Được biệt, việc Supatra Sasuphan mọc nhiều lông trên người như vậy là do mắc phải hội chứng Ambras. Hội chứng này còn được gọi với cái tên khác là Hypertrichosis, hoặc hội chứng người sói - bệnh do sự phát triển bất thường của râu, tóc và các khu vực khác trên cơ thể. Thế nhưng, một điều đáng buồn khi đến nay các nhà khoa học trên thế giới vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây ra loại bệnh "người sói". việc Supatra Sasuphan mắc phải căn bệnh "người sói" cũng chẳng thể chữa trị được, phải sống cả đời với thân hình nhiều lông như vậy. Dù cho có thử qua các phương pháp triệt lông tiên tiến để có thể làm chậm lại quá trình phát triển lông mặt nhưng Supatra Sasuphan vẫn không hiệu quả. Vì vẻ ngoài khác biệt của mình so với bạn bè cùng trang lứa, thế nên Supatra Sasuphan gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với cộng cồng và mọi người xung quanh. Cũng chính là lí do nhiều lông khiến cho không ít người có cái nhìn dè chừng, không mấy thiện cảm đối với Supatra Sasuphan. Bạn bè ở trường học cũng xa lánh khiến cho cô ngày càng trở nên tự ti hơn. Cô bé Supatra Sasuphan năm nào giờ đây đã trưởng thành, đang ở trong độ tuổi đôi mươi và là sinh viên của trường Đại học Tangtrongchit Commercial ở Bangkok. Bằng tình yêu thương của những người thân trong gia đình cùng thái độ sống lạc quan yêu đời, Supatra Sasuphan khiến cho nhiều người bất ngờ với cuộc sống vô cùng hạnh phúc và vui vẻ hiện tại của em. Bên cạnh việc trưởng thành, chuyện tình cảm của Supatra Sasuphan cũng được rất nhiều người chú ý. Supatra Sasuphan đã trải qua hai mối tình, mối tình đầu là khi cô bé mới 17 tuổi. Thời điểm ấy, cô bé đã quyết định cạo hết lông mặt của mình để có thể tự tin xuất hiện bên cạnh người yêu. Sau khi chia tay người bạn trai đầu tiên, Supatra Sasuphan đã tìm kiếm cho mình được hạnh phúc khi quen với người bạn trai hiện tại. Trên trang cá nhân, cô gái 22 tuổi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc của mình và người yêu. Mời quý độc giả xem video: Quỳnh Búp Bê | MY SÓI - Những Khoảnh Khắc Cay Độc và Lẳng Lơ Làm Nên Tên Tuổi - Nguồn: VTV Giải Trí