Công chức Mỹ được trang bị AI để nâng hiệu suất làm việc

Với công cụ AI mới, nhân viên chính phủ Mỹ có thể thử nghiệm tự động hóa công việc của mình bằng ChatGPT và nhiều tính năng khác.

Dưới sự thúc đẩy của tỷ phú công nghệElon Musk khi còn cộng tác, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt 3 nền tảng AI nhằm triển khai trong các cơ quan liên bang.

Giờ đây, mặc dù ông Musk đã rời đi, Bộ hiệu quả chính phủ vẫn đang hoạt động, và ba nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu gồm ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google) và Claude (Anthropic) đã được triển khai rộng rãi trong các cơ quan chính phủ.

Nhân viên chính phủ Mỹ được tiếp cận không giới hạn các mô hình AI để tăng hiệu quả công việc. Ảnh: US Gov

Sáng kiến ​​này được đưa ra vào thời điểm AI đang đe dọa thay thế các nhân viên liên bang, những người vốn đang bị Bộ Hiệu quả Chính phủ của chính quyền Trump gây sức ép.

Công nghệ mới nổi này cũng đang phát triển với tốc độ mà chính phủ vẫn luôn khó khăn để đuổi kịp. Trong khi đó hệ thống hành chính Mỹ vốn nổi tiếng với quy trình quan liêu chậm chạp và tốc độ áp dụng công nghệ không đồng đều.

Ủy viên Ủy ban tài chính Hạ viện Mỹ Josh Gruenbaum cho biết mục tiêu của việc triển khai là để nhân viên thử nghiệm một cách có trách nhiệm và "làm cho quy trình làm việc hàng ngày hiệu quả hơn".

Các nhân viên chính phủ liên bang sẽ được sử dụng mọi phiên bản của các nền tảng cho công việc của mình mà không bị giới hạn.

3 mô hình AI hàng đầu là ChatGPT, Gemini và Claude được cung cấp cho chính phủ Mỹ với giá 1 USD.

Để giải quyết các lo ngại về bảo mật liên quan đến dữ liệu của chính phủ, nền tảng này được xây dựng trên cơ sở hạ tầng đám mây do Cơ quan dịch vụ tổng hợp Mỹ (GSA) quản lý, đảm bảo rằng dữ liệu của cơ quan không bị thu thập dùng để đào tạo các mô hình - một điểm khác biệt quan trọng so với các công cụ AI có sẵn trên thị trường.

Cả OpenAI và Anthropic đều nhanh chóng thông báo sẽ bán AI của mình cho chính phủ với giá tượng trưng 1 đô la. Mặc dù là một thỏa thuận có lợi cho Washington, nhưng nó cũng mang lại cho hai công ty trị giá hàng tỷ đô la này lợi thế tiên phong, có thể giúp củng cố mô hình của họ trong chính phủ, có thể gây bất lợi cho các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn và những công ty mới gia nhập.

Chính quyền Mỹ cho biết chương trình AI mới của họ là tự nguyện, không bắt buộc, và nhiều mô hình AI khác có thể sẽ được bổ sung sau này. Các cơ quan lựa chọn tham gia bằng cách ký một thỏa thuận đơn giản, sau đó nhân viên có thể truy cập ngay vào các tính năng trò chuyện, tìm kiếm và lập trình.

Trong "Kế hoạch hành động AI" mà ông Donal Trump công bố hồi tháng 7 vừa qua cho thấy tham vọng đưa nước Mỹ trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc đua AI toàn cầu.

Những chỉ thị này không chỉ điều chỉnh các tiêu chuẩn môi trường để tăng cường cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu mà còn đưa ra yêu cầu rõ ràng về tính trung lập tư tưởng của AI.

Đặc biệt, chỉ thị yêu cầu các cơ quan liên bang chỉ sử dụng AI "phi đảng phái" đã tạo ra một tiêu chuẩn mới trong việc lựa chọn và triển khai công nghệ AI trong khu vực công.

Điều này phản ánh mối quan ngại ngày càng tăng về tính khách quan và công bằng của các hệ thống AI, đặc biệt khi chúng được sử dụng trong các quyết định hành chính ảnh hưởng đến cuộc sống của công dân.

Với việc chính thức hóa vai trò của AI trong các hoạt động chính phủ, Mỹ đang bước vào một kỷ nguyên mới của quản trị công. Từ việc xử lý hồ sơ công dân đến phân tích chính sách, AI có thể sẽ dần trở thành một phần không thể thiếu trong máy móc chính phủ.

Điều này không chỉ có thể cải thiện hiệu quả hoạt động của chính phủ mà còn mở ra những khả năng mới trong việc cung cấp dịch vụ công cho người dân. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra những câu hỏi quan trọng về quyền riêng tư, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong kỷ nguyên số.