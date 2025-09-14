Hà Nội

OpenAI tung nền tảng tìm việc AI đối đầu LinkedIn

Số hóa

OpenAI tung nền tảng tìm việc AI đối đầu LinkedIn

OpenAI gây bất ngờ khi phát triển nền tảng tuyển dụng AI, vừa giúp người lao động tìm việc, vừa đặt mình vào thế cạnh tranh trực diện với LinkedIn.

Thiên Trang (TH)
OpenAI công bố kế hoạch ra mắt nền tảng tuyển dụng AI mang tên OpenAI Jobs Platform.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh AI của OpenAI đang bị lo ngại sẽ thay thế hàng triệu việc làm.
CEO Fidji Simo thừa nhận mâu thuẫn nhưng cho rằng công ty muốn giúp người lao động thích nghi.
Nền tảng mới dự kiến ra mắt giữa năm 2026, cạnh tranh trực tiếp với LinkedIn thuộc Microsoft.
OpenAI còn triển khai chương trình chứng chỉ AI qua OpenAI Academy để đào tạo kỹ năng mới.
Walmart, một trong những nhà tuyển dụng tư nhân lớn nhất thế giới, đã đồng ý hợp tác, cho thấy doanh nghiệp lớn coi trọng việc đào tạo nhân viên về AI.
Sam Altman tiết lộ Simo sẽ giám sát nhiều ứng dụng mới, không chỉ dừng lại ở chatbot ChatGPT.
Cuộc đối đầu với LinkedIn hứa hẹn tạo ra làn sóng đổi mới trong lĩnh vực tuyển dụng trực tuyến.
Mời quý độc giả xem thêm video: Rác A.I - Vấn nạn mới trên mạng xã hội VTV24
#OpenAI #nền tảng tuyển dụng #AI #LinkedIn #thị trường việc làm #AI tuyển dụng

