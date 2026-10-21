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Xã hội

Công an Hà Nội khởi tố nam sinh đấm cô giáo chủ nhiệm giữa lớp

Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam L.H.V, là học sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Bảo Ngân

Chiều 21/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với L.H.V (học sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, Hà Nội) để điều tra về tội cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 2 điều 134 bộ luật Hình sự.

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Nam sinh đấm cô giáo chủ nhiệm giữa lớp. (Ảnh cắt từ video).

Kết quả điều tra ban đầu, ngày 19/10, do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V cùng một số học sinh khác trong lớp bị cô giáo L.T.H yêu cầu đứng ở góc lớp. Lúc này, L.H.V bực tức dùng tay đánh cô giáo L.T.H., khiến nạn nhân bị gãy xương cánh mũi phải.

Trong ngày 19/10, Công an xã Nội Bài đã làm rõ vụ việc và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V về hành vi cố ý gây thương tích.

Về phía nữ giáo viên, Sở giáo dục và đào tạo TP Hà Nội cho biết ngay sau sự việc nhà trường đã đưa cô đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và cơ quan chức năng để giải quyết. Hiện tại, sức khỏe và tinh thần của cô giáo đã dần ổn định, đang tiếp tục nghỉ ngơi và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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#Công an Hà Nội #nam sinh đấm cô giáo chủ nhiệm #Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

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