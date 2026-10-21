Giăng bẫy bán “rau sạch Đà Lạt” trên Facbook, một phụ nữ bị bắt

Từ những tài khoản mang tên “Rau Sạch Đà Lạt”, “Hữu Cơ Đà Lạt” đến các lời hứa giao hàng đúng chất lượng, Linh bị cáo buộc đã chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Ngày 21/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Cao Thị Mỹ Linh (39 tuổi, trú phường Xuân Hương - Đà Lạt) thực hiện.​

Theo hồ sơ, năm 2018, Cao Thị Mỹ Linh bắt đầu kinh doanh các mặt hàng như khẩu trang, rau, củ, quả, sầu riêng, đặc sản sấy khô... trên Facebook, Zalo.​

Linh chủ yếu giao dịch trực tuyến, không gặp trực tiếp khách hàng. Sau khi hai bên thống nhất mua bán, người mua chuyển tiền, Linh mới gửi hàng thông qua các dịch vụ vận tải.​

Cao Thị Mỹ Linh nghe đọc lệnh tạm giam. Ảnh: PC01.

Đến tháng 1/2021, Linh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người đặt mua nông sản qua mạng.​ Để tạo lòng tin, người phụ nữ này đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook như “KoKoRo”, “Mộc Miên”, “Rau Sạch Đà Lạt”, “Hữu Cơ Đà Lạt”… đăng tải bài viết, hình ảnh nhằm tạo dựng hình ảnh là một đầu mối kinh doanh rau, củ, quả quy mô lớn, uy tín.​

Khi khách hàng liên hệ đặt mua, Linh đưa ra những thông tin gian dối, cam kết giao hàng đúng chất lượng, đúng thời hạn. Tin tưởng những lời giới thiệu và cam kết này, khách hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán tiền hàng vào tài khoản ngân hàng của Linh.​

Sau khi nhận được tiền, Linh không thực hiện như thỏa thuận mà cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tiền của khách hàng.​ Từ những giao dịch mua bán tưởng chừng bình thường, nhiều người đã trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.​

Từ tháng 9/2021 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận nhiều đơn tố giác của người dân trên cả nước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Cao Thị Mỹ Linh.

PC01 Công an tỉnh Lâm Đồng lập tức tung lực lượng vào cuộc. Tuy nhiên, việc bắt giữ người phụ nữ chuyên hoạt động trên mạng này không hề đơn giản khi người này đã bỏ trốn, xóa sạch dấu vết. Suốt nhiều năm, các trinh sát PC01 kiên trì chắp vá từng manh mối nhỏ nhất, thu thập hàng loạt tài liệu, chứng cứ điện tử và phát lệnh truy tìm trên toàn quốc.

Và rồi, sự kiên trì đã được đền đáp, đầu tháng 10/2026, từ những nguồn tin trinh sát, dấu vết của Cao Thị Mỹ Linh được phát hiện khi người phụ nữ này đang lẩn trốn tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Ngày 6/10/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Mỹ Linh và Linh thừa nhận hành vi phạm tội của mình.​

Để phục vụ điều tra, PC01, Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị những người bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Cao Thị Mỹ Linh chủ động đến trình báo.​

Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, số 04 đường Trần Bình Trọng, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.​

Người bị hại cũng có thể liên hệ Trực ban hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng qua số điện thoại 02633.822.097 để được hướng dẫn giải quyết.