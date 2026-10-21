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Xã hội

Bắt kế toán, thủ quỹ liên quan vụ án Hải "Sapa TV"

Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can, bắt bị tạm giam Lê Thanh Hiển, Đỗ Kim Chung là kế toán và thủ quỹ liên quan đến vụ án Hải "Sapa TV".

Khánh Hoài

Ngày 21/10, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hiển (sinh năm 1981) và Đỗ Kim Chung (sinh năm 1992), cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Hiển và Chung là kế toán và thủ quỹ của Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, bị điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Hai bị can Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Chung. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai).

Trước đó, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) điều tra vụ án liên quan Vũ Hoàng Hải (Hải SaPa TV) và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về các hành vi “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lừa dối khách hàng”; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can gồm Vũ Hoàng Hải, Phạm Văn Hà (Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam) và Bùi Thị Kim Tuyên.

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Các bị can Hải, Tuyên, Hà (từ trái qua).

Cơ quan năng xác định, Vũ Hoàng Hải lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ bán sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay do Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam sản xuất từ nguyên liệu là thịt trâu đông lạnh Ấn Độ.

Sau đó Vũ Hoàng Hải và vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội là "Thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc" và in logo của Hải "Sapa TV" để bán ra thị trường.

Quá trình điều tra từ năm 2022 đến năm 2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua của Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam số lượng lớn thịt trâu sấy khô tê cay với số tiền 30 tỷ đồng để bán ra thị trường.

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#Sapa TV #Hải "Sapa TV" #Công an tỉnh Lào Cai

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