Điện sinh hoạt sẽ có biểu giá mới không chờ kỳ điều chỉnh

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan đối với dự thảo sửa đổi Quyết định 14/2025 về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Điểm đáng chú ý nhất của dự thảo lần này là đề xuất bỏ quy định phải chờ đến kỳ điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo mới triển khai cơ cấu mới.

Thay vào đó, biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc cùng khung giờ sử dụng điện mới theo Quyết định 963 sẽ được áp dụng ngay khi quyết định sửa đổi chính thức có hiệu lực. Cơ quan quản lý khẳng định, việc áp dụng cơ cấu mới không đồng nghĩa với việc tăng giá điện bình quân - vốn đang giữ ở mức 2.204 đồng/kWh - và Bộ sẽ ban hành quy định cụ thể để triển khai đồng thời.

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Theo tính toán sơ bộ dựa trên dữ liệu tiêu thụ năm 2025, việc chuyển sang biểu giá điện 5 bậc mang lại lợi ích cho đa số người dân. Cụ thể, khoảng 94% khách hàng sinh hoạt - những hộ sử dụng dưới 777 kWh/tháng và chiếm 73% tổng sản lượng điện sinh hoạt - có thể giảm bớt tiền điện hàng tháng. Trong khi hộ tiêu thụ 778 kWh/tháng giữ nguyên mức chi trả, những hộ tiêu dùng lớn sẽ phải trả thêm tiền; đơn cử như hộ dùng 1.182 kWh/tháng có thể tăng thêm gần 190.000 đồng. Trong cơ cấu mới này, 100 kWh đầu tiên có giá bằng 90% giá bình quân, các bậc tiếp theo từ 101– 200 kWh, 201– 400 kWh, 401– 700 kWh lần lượt bằng 108%, 136%, 162%, và từ 701 kWh trở lên sẽ chịu mức 180%.

Song song với điện sinh hoạt, việc thay đổi khung giờ cao điểm và thấp điểm cũng tác động rõ rệt đến khối sản xuất, kinh doanh. Chi phí điện của ngành sản xuất sắt thép dự kiến tăng bình quân dưới 9%, hộ trồng thanh long tăng dưới 6%, trong khi các trạm sạc xe điện ước tính tăng gần 3%. Tuy nhiên, phía trạm sạc xe điện - vốn được áp dụng cơ cấu giá riêng trong thời hạn 3 năm - cũng như các doanh nghiệp hoàn toàn có thể tối ưu chi phí bằng cách chủ động điều chỉnh kế hoạch vận hành sang các khung giờ thấp điểm.

Ở chiều ngược lại, các cơ sở lưu trú du lịch có cơ hội giảm chi phí điện nếu được tính giá theo nhóm sản xuất. Dự thảo lần này cũng bổ sung quy định rõ ràng về biểu giá điện sản xuất đối với khách hàng mua điện ở cấp điện áp lớn từ 220 kV trở lên.