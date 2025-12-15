Công an Hà Nội bắt giữ liên tiếp 3 vụ xuất, buôn bán pháo nổ

Ngày 15/12, Công an TP Hà Nội thông tin đã bắt giữ liên tiếp 3 vụ sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ các loại.

Cụ thể, Cơ quan Công an đã bắt giữ Trịnh Văn Thăng (SN 2002; trú xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Tươi (SN 1990; trú tại xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình) có hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Qua điều tra xác định Thăng đặt mua pháo nổ (qua Facebook) của Nguyễn Thị Tươi (Tươi chuyển hàng cho Thăng qua dịch vụ chuyển phát). Sau đó, Thăng tìm khách để bán kiếm lời, tổng khối lượng pháo đã thu giữ khoảng 109,9kg.

Một số tang vật cơ quan Công an phát hiện, thu giữ.

Cơ quan chức năng cũng bắt giữ nhóm Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1994, trú tại xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ), Vũ Thị Luân (SN 1983, thường trú xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) Nguyễn Quang Đoàn (SN 1992, thường trú xã An Khánh, thành phố Hà Nội).

Bước đầu cơ quan xác định Vũ Thị Luân đặt mua pháo nổ của Nguyễn Quang Đoàn để bán cho Nguyễn Mạnh Tuấn. Tuấn tiếp tục liên hệ bán cho khách khác để kiếm lời. Tổng khối lượng cơ quan đã thu giữ được khoảng 58kg pháo nổ dạng dây.

Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ Phạm Văn Phúc (SN 1989, thôn Trình Viên, xã Phượng Dực, TP Hà Nội) do có hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Phúc đã mua nhiều công cụ, hóa chất để tự sản xuất pháo nổ sau đó bán kiếm lời, tang vật thu giữ hơn 49kg pháo cùng nhiều phương tiện, công cụ, hóa chất các loại dùng để sản xuất pháo nổ tự chế.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân, không với sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ không vì thú vui, vì lợi ích mà phải trả giá trước pháp luật, thậm chí gây hại cho bản thân và xã hội...

