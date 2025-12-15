Hà Nội

Công an Hà Nội bắt giữ liên tiếp 3 vụ xuất, buôn bán pháo nổ

Ngày 15/12, Công an TP Hà Nội thông tin đã bắt giữ liên tiếp 3 vụ sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ các loại.

Bảo Ngân

Cụ thể, Cơ quan Công an đã bắt giữ Trịnh Văn Thăng (SN 2002; trú xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Tươi (SN 1990; trú tại xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình) có hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Qua điều tra xác định Thăng đặt mua pháo nổ (qua Facebook) của Nguyễn Thị Tươi (Tươi chuyển hàng cho Thăng qua dịch vụ chuyển phát). Sau đó, Thăng tìm khách để bán kiếm lời, tổng khối lượng pháo đã thu giữ khoảng 109,9kg.

cats-7916.jpg
Một số tang vật cơ quan Công an phát hiện, thu giữ.

Cơ quan chức năng cũng bắt giữ nhóm Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1994, trú tại xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ), Vũ Thị Luân (SN 1983, thường trú xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) Nguyễn Quang Đoàn (SN 1992, thường trú xã An Khánh, thành phố Hà Nội).

Bước đầu cơ quan xác định Vũ Thị Luân đặt mua pháo nổ của Nguyễn Quang Đoàn để bán cho Nguyễn Mạnh Tuấn. Tuấn tiếp tục liên hệ bán cho khách khác để kiếm lời. Tổng khối lượng cơ quan đã thu giữ được khoảng 58kg pháo nổ dạng dây.

Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ Phạm Văn Phúc (SN 1989, thôn Trình Viên, xã Phượng Dực, TP Hà Nội) do có hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Phúc đã mua nhiều công cụ, hóa chất để tự sản xuất pháo nổ sau đó bán kiếm lời, tang vật thu giữ hơn 49kg pháo cùng nhiều phương tiện, công cụ, hóa chất các loại dùng để sản xuất pháo nổ tự chế.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân, không với sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ không vì thú vui, vì lợi ích mà phải trả giá trước pháp luật, thậm chí gây hại cho bản thân và xã hội...

Bắc Ninh chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi tiếp tay cho buôn lậu

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký quyết định số 95/2025 ban hành quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, quy chế quy định nguyên tắc, hình thức phối hợp, trách nhiệm đấu tranh, nội dung phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; áp dụng đối với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Thuế tỉnh, Hải quan, Viện Kiểm sát, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và UBND các xã, phường.

Xã hội

Kiểm tra đột xuất nhà hàng, phát hiện hơn 100 cá thể chim hoang dã

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và thu giữ hơn 100 cá thể chim hoang dã bị nhốt trái phép.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, tối 14/12 đoàn công tác gồm Phòng cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường) kiểm tra đột xuất nhà hàng H.C.Đ.T, tổ dân phố Đình Bảng, phường Từ Sơn.

cats-5011.jpg
Nhiều cá thể chim hoang dã bị nhốt trong các túi lưới để chuẩn bị đưa lên bàn nhậu.
Xã hội

Thanh Hóa: Khởi tố 2 đối tượng mua bán pháo trái phép

Nắm bắt được nhu cầu sử dụng pháo hoa nổ của người dân trong dịp Tết, Nguyễn Văn Hai đã thông qua mạng xã hội liên hệ với Đỗ Minh Trí mua bán pháo nổ kiếm lời.

Ngày 21/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép pháo hoa nổ.

Hai đối tượng gồm Nguyễn Văn Hai (SN 2004) ở xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa và Đỗ Minh Trí (SN 2000) ở xã Tiến Thắng, Thành phố Hà Nội.

