Xã hội

Công an điều tra vụ nam công nhân bị chặn đánh tử vong sau giờ tan ca

Trên đường trở về nhà trọ sau giờ tan ca, nam công nhân bị một nhóm 6 người chặn đường tấn công bằng hung khí khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Xuân Danh

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an phường Thới Hòa đang điều tra vụ án mạng làm một nam công nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khuya 27/3, anh H.C.N. (22 tuổi, quê Cà Mau) chạy xe máy điện trên đường N6, phường Thới Hòa (thuộc tỉnh Bình Dương cũ). Khi vừa qua cầu DA11, anh N. bất ngờ bị một số người chặn đường, hành hung.

Hiện trường vụ án mạng đau lòng.

Lúc này, ông H.V.Đ. (39 tuổi, cậu của anh N.) chạy xe phía sau phát hiện sự việc nên dừng lại can ngăn. Trong lúc xảy ra giằng co, anh N. bị một người trong nhóm đối phương dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Thới Hòa đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất dữ liệu từ camera an ninh để truy xét những người liên quan.

Được biết, anh N. có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mới từ quê lên TP HCM xin việc làm được khoảng một tuần. Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Xã hội

Tàu hỏa va chạm xe máy, 2 người tử vong

Tối 27/3, một vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe máy xảy ra tại xã Thượng Phúc (Hà Nội) khiến 2 người tử vong, xe máy bị vò nát.

Theo người dân, vụ tai nạn kể trên xảy ra tại khu vực đường ngang giao cắt đường sắt qua địa bàn xã Thượng Phúc (Hà Nội).

Xã hội

Va chạm với tấm thép trên xe đầu kéo, tài xế xe tải tử vong

Vụ va chạm mạnh khiến xe tải biến dạng, tài xế tử vong và gây ùn tắc nghiêm trọng tại khu vực dưới cầu Kênh Tẻ sáng 27/3.

Va chạm cực mạnh với tấm thép trên xe đầu kéo dưới cầu Kênh Tẻ khiến xe tải chở rác biến dạng, tài xế tử vong.

Sáng 27/3, hiện trường vụ tai nạn giao thông dưới cầu Kênh Tẻ (quận 4 cũ, TP HCM) vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa, xử lý. Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng, hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài.

Xã hội

Nguyên nhân vụ xe đầu kéo lật đè ôtô, xe máy khiến hai người tử vong ở Phú Thọ

Cơ quan chức năng xác định tài xế trong vụ xe đầu kéo lật đè ôtô, xe máy không vi phạm nồng độ cồn, nguyên nhân sơ bộ do đi không đúng phần đường.

Ngày 26/3, thông tin từ UBND xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn xe đầu kéo lật đè ô tô con, xe máy khiến hai người tử vong.

Danh tính hai nạn nhân là T.T.H (47 tuổi) và bà B.T.C (40 tuổi), cả hai cùng trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ.

