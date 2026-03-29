Công an điều tra vụ nam công nhân bị chặn đánh tử vong sau giờ tan ca

Trên đường trở về nhà trọ sau giờ tan ca, nam công nhân bị một nhóm 6 người chặn đường tấn công bằng hung khí khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an phường Thới Hòa đang điều tra vụ án mạng làm một nam công nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khuya 27/3, anh H.C.N. (22 tuổi, quê Cà Mau) chạy xe máy điện trên đường N6, phường Thới Hòa (thuộc tỉnh Bình Dương cũ). Khi vừa qua cầu DA11, anh N. bất ngờ bị một số người chặn đường, hành hung.

Hiện trường vụ án mạng đau lòng.

Lúc này, ông H.V.Đ. (39 tuổi, cậu của anh N.) chạy xe phía sau phát hiện sự việc nên dừng lại can ngăn. Trong lúc xảy ra giằng co, anh N. bị một người trong nhóm đối phương dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Thới Hòa đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất dữ liệu từ camera an ninh để truy xét những người liên quan.

Được biết, anh N. có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mới từ quê lên TP HCM xin việc làm được khoảng một tuần. Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

