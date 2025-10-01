Công an Điện Biên bắt quả tang 2 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy

Ngày 1/10, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa phá chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Đối tượng Dương Văn Bằng cùng tang vật thu giữ.

Trước đó, hồi 21h10 ngày 19/9, tại khu vực bến xe khách tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án 925B, bắt quả tang 2 đối tượng: Dương Văn Bằng (SN 1993) trú tại xóm Xuất Tác, xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên và Vi Thị Mai (SN 1984) trú tại bản Nà Ngum, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Vật chứng thu giữ 4 bánh heroine, 1000 viên MTTH và 2 cây heroine, 2 điện thoại di động và hơn 10 triều đồng tiền mặt. Đấu tranh mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục bắt giữ đối tượng Trần Thị Xim (SN 1968) trú tại thôn Đoàn Kết, xã Thanh Mai, tỉnh Thái Nguyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.

