Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Điện Biên bắt quả tang 2 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy

Ngày 1/10, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa phá chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Gia Đạt
image01329.jpg
Đối tượng Dương Văn Bằng cùng tang vật thu giữ.

Trước đó, hồi 21h10 ngày 19/9, tại khu vực bến xe khách tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án 925B, bắt quả tang 2 đối tượng: Dương Văn Bằng (SN 1993) trú tại xóm Xuất Tác, xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên và Vi Thị Mai (SN 1984) trú tại bản Nà Ngum, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Vật chứng thu giữ 4 bánh heroine, 1000 viên MTTH và 2 cây heroine, 2 điện thoại di động và hơn 10 triều đồng tiền mặt. Đấu tranh mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục bắt giữ đối tượng Trần Thị Xim (SN 1968) trú tại thôn Đoàn Kết, xã Thanh Mai, tỉnh Thái Nguyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ

Nguồn: ĐTHĐT.
#ma túy #Điện Biên #bắt giữ #chuyên án #nghi phạm #heroine

Bài liên quan

Xã hội

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh triệt xoá đường dây vận chuyển ma tuý xuyên biên giới

Đang vận chuyển 14 kg ma túy từ Lào về Việt Nam, Lê Văn Lợi đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 30/9, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá đường dây vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia, bắt 1 đối tượng, thu giữ 14 kg ma túy.

Trước đó, vào khoảng 14h40 ngày 25/9, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chủ trì phối hợp với Phòng Nghiệp vụ (BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) bắt quả tang đối tượng Lê Văn Lợi (SN 1993, thường trú ở thôn Kim Sơn, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đang có hành vi vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Xem chi tiết

Xã hội

Hai thanh niên bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại phường 2 Bảo Lộc

Nguyễn Thế Nam và Trần Văn Đạt bị bắt quả tang khi sử dụng ma túy đá, tang vật gồm bộ dụng cụ và gói nilon chứa tinh thể màu trắng.

Ngày 30/9, Công an phường 2 Bảo Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hành chính căn nhà số 77/9A đường Nguyễn Công Trứ, phường 2.

46.jpg
Đối tượng Nguyễn Thế Nam. Ảnh: Công an Lâm Đồng
Xem chi tiết

Xã hội

Vợ mang thai vẫn cùng chồng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Hai vợ chồng Bùi Thị Q và Ninh Văn H đã 3 lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng các bị cáo khác tại nơi ở của mình.

Mới đây, Tòa án nhân dân khu vực 9 – TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Mạc Đình N. về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” quy định tại khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự; Bùi Thị Q cùng đồng phạm về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 2 Điều 255 của Bộ luật Hình sự.

Trong đó, bị cáo Bùi Thị Q và chồng là Ninh Văn H đã 3 lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng các bị cáo khác tại nơi ở của hai vợ chồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới