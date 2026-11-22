OpenAI vừa giới thiệu ChatGPT Wallet, tính năng ví thanh toán mới cho phép các trợ lý AI thực hiện quy trình mua sắm trực tuyến thay mặt người dùng. Thay vì chỉ tìm kiếm thông tin hoặc đưa ra gợi ý sản phẩm, AI giờ đây có thể so sánh giá, lựa chọn hàng hóa, quản lý giỏ hàng và tiến đến bước thanh toán. Đây được xem là bước tiến mới trong xu hướng thương mại tự động, khi các tác nhân AI dần đảm nhận nhiều công việc vốn trước đây cần con người trực tiếp thực hiện.

ChatGPT Wallet cho phép trợ lý AI tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng và chuẩn bị thanh toán thay người dùng. (Ảnh: 9Tto5Mac)

Theo OpenAI, ChatGPT Wallet được tích hợp với hệ thống trợ lý AI trong hệ sinh thái ChatGPT. Người dùng đủ điều kiện chỉ cần nhập thông tin thẻ thanh toán một lần để sử dụng cho những lần mua sắm tiếp theo. Điểm đáng chú ý là các trợ lý AI không được phép truy cập trực tiếp vào dữ liệu thẻ tín dụng. Thay vào đó, hệ thống thanh toán cung cấp mã thông báo (token) chứa thông tin cần thiết cho từng giao dịch, bao gồm số thẻ, mã bảo mật và ngày hết hạn. Cơ chế này giúp hạn chế nguy cơ lộ dữ liệu tài chính khi AI truy cập các website thương mại điện tử của bên thứ ba.

Dù có thể tự động xử lý nhiều bước mua sắm, ChatGPT Wallet không cho phép AI tự ý sử dụng tiền của người dùng. Trước khi thanh toán, trợ lý sẽ tổng hợp thông tin nhà bán hàng, sản phẩm, tổng chi phí và điều kiện giao hàng để chủ tài khoản kiểm tra. Giao dịch chỉ được thực hiện sau khi người dùng xác nhận, thông qua các phương thức bảo mật như Face ID hoặc Touch ID trên thiết bị tương thích. Như vậy, AI đảm nhiệm phần tìm kiếm và chuẩn bị đơn hàng, trong khi quyền quyết định chi tiêu vẫn thuộc về con người.

Để triển khai hệ thống, OpenAI hợp tác với nhiều đối tác trong lĩnh vực tài chính và thanh toán, gồm American Express, Mastercard, Visa và Chase. Công ty cũng làm việc với các đơn vị chống gian lận như Forter, Riskified, Sardine, Signifyd cùng những cổng thanh toán Adyen, Stripe và Checkout.com. Mục tiêu là giúp các nền tảng bán lẻ nhận diện, xác thực và xử lý những đơn hàng do tác nhân AI thực hiện mà vẫn đảm bảo an toàn.

penAI sử dụng cơ chế mã hóa token để hạn chế việc trợ lý AI tiếp cận trực tiếp thông tin thẻ tín dụng.

Trong giai đoạn đầu, ChatGPT Wallet được thử nghiệm giới hạn tại Mỹ dành cho người dùng ChatGPT Pro từ 18 tuổi trở lên, sở hữu thẻ tín dụng đủ điều kiện được phát hành tại thị trường này. Phạm vi triển khai còn hẹp cho thấy OpenAI vẫn cần đánh giá khả năng vận hành và mức độ an toàn trước khi mở rộng dịch vụ.

Sự xuất hiện của ChatGPT Wallet cho thấy tham vọng đưa AI vượt khỏi vai trò chatbot để trở thành trợ lý có khả năng thực hiện các giao dịch trong thế giới thực. Nếu mô hình này được mở rộng, người dùng có thể giao cho AI nhiều công đoạn mua sắm, từ tìm sản phẩm phù hợp đến chuẩn bị thanh toán. Tuy nhiên, khả năng bảo vệ dữ liệu tài chính, ngăn chặn giao dịch sai và xử lý tranh chấp với nhà bán hàng sẽ là những yếu tố quyết định mức độ phổ biến của hình thức thương mại tự động này.