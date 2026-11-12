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Số hóa - Xe

Apple Intelligence phải hòa mình với AI nội địa để có mặt tại Trung Quốc

Dịch vụ AI của Apple đã hoàn tất thêm một thủ tục đăng ký tại Trung Quốc, mở đường cho khả năng triển khai trên máy tính bảng iPad và máy tính Mac. 

Tuệ Minh

Apple Intelligence vừa vượt qua một rào cản quản lý quan trọng tại Trung Quốc. Theo thông tin Reuters dẫn từ cơ quan quản lý không gian mạng Thượng Hải ngày 9/11, dịch vụ AI tạo sinh của Apple đã được đăng ký để sử dụng trên máy tính bảng và máy tính xách tay tại thị trường này.

Động thái giúp Apple tiến gần hơn tới mục tiêu đưa bộ tính năng AI lên nhiều thiết bị, thay vì chỉ giới hạn ở iPhone. Tuy nhiên, thông báo chưa nêu thời điểm cụ thể các phiên bản dành cho iPad và Mac được cung cấp rộng rãi.

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Các dịch vụ Apple Intelligence hiện vẫn chưa có sẵn trên iPad và máy tính Mac bán ra tại Trung Quốc.

Trung Quốc yêu cầu các dịch vụ AI tạo sinh phải thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý trước khi cung cấp công khai. Apple đã phải trải qua quá trình chuẩn bị và phối hợp với các đối tác trong nước để đáp ứng quy định này.

Trước đó, Apple công bố kế hoạch đưa những tính năng Apple Intelligence đầu tiên tới người dùng Trung Quốc trong tháng 12/2026, thông qua bản cập nhật iOS 27.3. Đợt triển khai ban đầu được mô tả là tập trung vào iPhone, trong khi hỗ trợ các nền tảng khác còn chờ phê duyệt.

Việc đăng ký bổ sung cho máy tính bảng và máy tính xách tay vì vậy có ý nghĩa đáng kể. Nó loại bỏ một trở ngại pháp lý đối với iPad và Mac, dù Apple chưa xác nhận hai dòng thiết bị này có được hỗ trợ cùng thời điểm với iPhone hay không.

Apple phải thích ứng với hệ sinh thái AI nội địa

Một điểm đáng chú ý là phiên bản Apple Intelligence dành cho Trung Quốc không hoàn toàn giống dịch vụ tại các thị trường khác. Apple đã công bố hợp tác với Alibaba, đưa mô hình Qwen vào một số trải nghiệm AI, trong đó có Siri, công cụ viết và khả năng hiểu văn bản, hình ảnh.

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Apple Intelligence tại Trung Quốc sẽ mang "đặc sắc Trung Quốc".

Cách tiếp cận này phản ánh yêu cầu đặc thù của thị trường Trung Quốc, nơi các dịch vụ AI phải tuân thủ quy định trong nước và có thể cần phối hợp với những đối tác đã được cấp phép.

Với Apple, việc đưa Apple Intelligence tới Trung Quốc có ý nghĩa vượt ra ngoài một bản cập nhật phần mềm. Đây là thị trường quan trọng đối với doanh số thiết bị và hệ sinh thái dịch vụ của hãng. Việc chậm triển khai AI trong khi các đối thủ nội địa liên tục giới thiệu tính năng mới có thể làm suy giảm sức cạnh tranh của iPhone, iPad và Mac.

Dù vậy, thủ tục đăng ký mới chỉ là một bước trong quá trình triển khai. Người dùng vẫn cần chờ Apple công bố lịch phát hành, danh sách thiết bị tương thích và phạm vi tính năng thực tế.

Video: Apple chăm sóc sức khỏe của bạn thông qua iPhone và Apple Watch.
Qwen/Apple/9to5 Mac
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