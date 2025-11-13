Hà Nội

Côn trùng khổng lồ có 1-0-2 ở quần đảo 'hoang sơ tuyệt đối'

Giải mã

Côn trùng khổng lồ có 1-0-2 ở quần đảo 'hoang sơ tuyệt đối'

Nằm giữa biển Tasman, quần đảo Lord Howe (Úc) là thiên đường nhiệt đới nhỏ bé, được bảo tồn gần như nguyên sơ giữa đại dương bao la.

T.B (tổng hợp)
Là tàn tích của núi lửa cổ đại. Quần đảo Lord Howe hình thành từ hoạt động núi lửa cách đây 7 triệu năm. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu rạn san hô xa nhất về phía Nam của thế giới. Rạn san hô Lord Howe là nơi trú ngụ của hàng trăm loài cá và sinh vật biển. Ảnh: Pinterest.
Là nơi sinh sống của loài côn trùng “que khổng lồ”. Một loài bọ que khổng lồ từng được cho là tuyệt chủng đã được tìm thấy lại ở đây năm 2001. Ảnh: zoopraha.cz.
Không có rắn tự nhiên. Quần đảo Lord Howe là một trong số ít nơi trên thế giới hoàn toàn không có rắn. Ảnh: Pinterest.
Có ngọn núi cao ấn tượng. Đỉnh Gower cao 875 m, là điểm đến trekking nổi tiếng của du khách. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận di sản thế giới. Quần đảo Lord Howe được vinh danh năm 1982 vì hệ sinh thái biển và rừng độc đáo. Ảnh: Pinterest.
Giới hạn số lượng du khách ghé thăm. Lượng khách đặt chân đến quần đảo Lord Howe được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên mong manh của đảo. Ảnh: Pinterest.
