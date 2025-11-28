Cơn mưa ván bóc trút xuống đường cao tốc, suýt gây họa cho xe chạy sau

Chiếc xe tải chở hàng cao hơn gầm cầu vượt Điểm Thụy nên rất nhiều ván gỗ bóc bị rơi vãi ra đường cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội.

Do hàng trên xe tải chất quá cao nên khi đi qua gầm cầu, thùng xe đã bị gạt trúng, đổ sập, ván gỗ tung tóe phủ kín mặt đường. Các xe phía sau bắt buộc phải phanh gấp để tránh, may mắn không có tai nạn liên hoàn xảy ra. Các tài xế phải xuống tự dọn dẹp để có thể di chuyển tiếp.

Video: MXH

Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền 2-3 triệu đồng đối với hành vi chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với ôtô tải. Ngoài ra, đối với vận chuyển hàng không chằng buộc hoặc chằng buộc không theo quy định còn bị phạt tiền 18-22 triệu đồng.