Cơ sở thẩm mỹ “chui” vào tầm ngắm, Hà Nội yêu cầu kiểm tra toàn diện

UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, siết kiểm tra lĩnh vực thẩm mỹ và xử lý nghiêm vi phạm.

Nguyễn Hinh

UBND TP Hà Nội vừa ban hành chỉ đạo tăng cường quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT), trong đó giao Công an TP làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc triển khai.

Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH kiểm tra tại một số cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn. Ảnh: CATP

Lực lượng công an các cấp được yêu cầu khẩn trương rà soát, thống kê, đồng thời hướng dẫn thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT theo đúng quy định. Các cơ sở có nguy cơ phát sinh vi phạm sẽ được tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm.

Trong lĩnh vực y tế, Sở Y tế Hà Nội được giao triển khai các nội dung mới tại Nghị định 58/2026/NĐ-CP liên quan đến hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ. Cơ quan này chịu trách nhiệm xác định bản chất hoạt động, ranh giới pháp lý và phân loại các cơ sở thẩm mỹ theo từng nhóm để quản lý.

Thành phố yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, không để xảy ra tình trạng cơ sở thẩm mỹ hoạt động chui, thực hiện các thủ thuật trái phép gây hậu quả nghiêm trọng. Danh sách phân loại sẽ được chia sẻ với cơ quan công an nhằm phục vụ quản lý đồng bộ.

Đáng chú ý, khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, các đơn vị điện, nước phải phối hợp ngừng cung cấp dịch vụ đối với các cơ sở vi phạm.

UBND các xã, phường được giao tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT.

