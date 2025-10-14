Hà Nội

Những lần lộ mặt mộc của Ngân 98 khiến netizen 'hết hồn'

Cộng đồng trẻ

Những lần lộ mặt mộc của Ngân 98 khiến netizen 'hết hồn'

Ngân 98 nhận nhiều tranh cãi trái chiều khi để lộ mặt mộc, ít son phấn.

Thiên Anh
Thông tin trên báo Công an TP. HCM, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) – điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop – về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Hình ảnh của Ngân 98 khi bị bắt được trang Công an TP. HCM chia sẻ khiến nhiều người choáng váng. Nữ DJ diện áo khoác gió xộc xệch, nhăn nheo kết hợp cùng quần, lộ vẻ ngoài tiêu điều khác xa hình ảnh sang chảnh trên mạng xã hội.
Đáng chú ý, nhan sắc của bà xã Lương Bằng Quang khi không son phấn cũng khiến nhiều người suýt không nhận ra. Cô để lộ đôi mắt thâm vì mệt mỏi, môi tều và chiếc mũi méo mó do nhiều lần can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.
Ngân 98 khiến nhiều người ngỡ ngàng khi để lộ nhan sắc thật.
Khác hẳn hình ảnh gợi cảm cùng làn da trắng muốt mỗi khi lên sân khấu, Ngân 98 đời thường mặc quần áo giản dị, tóc được buộc tạm để nguyên mặt mộc với làn da đen nhẻm.
Người xem dễ dàng nhận thấy thiếu đi lớp trang điểm kỹ càng thường ngày và photoshop thì gương mặt Ngân 98 kém xinh và lộ nhiều khuyết điểm, làn da nhợt nhạt, thiếu sức sống.
Khi nhận những bình luận tiêu cực của cư dân mạng, Ngân 98 từng phản ứng gắt.
Trước kia, thời chưa can thiệp "dao kéo" quá đà, Ngân 98 cũng từng sở hữu làn da tươi tắn cùng các đường nét hài hòa, nhan sắc từng khiến nhiều người tiếc nuối.
Tuy nhiên, đến hiện tại sau khi trải qua "7749" lần thẩm mỹ, Ngân 98 khiến netizen ngao ngán vì nhan sắc ngày càng biến dạng vì gặp nhiều biến chứng sau chỉnh sửa.
Hình ảnh Ngân 98 sau khi phẫu thuật thẩm mỹ lỗi.
Thiên Anh
#Ngân 98 #lộ mặt mộc #sao Việt #tranh cãi #vẻ đẹp tự nhiên

