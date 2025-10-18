Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cô bé 3 tuổi viral mạng xã hội vì quá xinh đẹp

Cộng đồng trẻ

Cô bé 3 tuổi viral mạng xã hội vì quá xinh đẹp

Với đôi mắt to tròn, làn da khỏe khoắn cùng biểu cảm đáng yêu tự nhiên, cô bé Eva Hastibeer mới đây viral khắp mạng xã hội, được mệnh danh là 'thiên thần nhí'.

Trầm Phương
Những ngày gần đây, loạt ảnh và video về cô bé Eva Hastibeer (3 tuổi) nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng, thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận. (Ảnh: IGNV)
Những ngày gần đây, loạt ảnh và video về cô bé Eva Hastibeer (3 tuổi) nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng, thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận. (Ảnh: IGNV)
Sức hút của cô bé không chỉ đến từ ngoại hình nổi bật mà còn từ phong cách thời trang sành điệu và những kiểu tóc tết độc đáo, cá tính. (Ảnh: IGNV)
Sức hút của cô bé không chỉ đến từ ngoại hình nổi bật mà còn từ phong cách thời trang sành điệu và những kiểu tóc tết độc đáo, cá tính. (Ảnh: IGNV)
Eva Hastibeer sở hữu vẻ đẹp ấn tượng với khuôn mặt bầu bĩnh, sống mũi cao, đôi môi chúm chím và đặc biệt là đôi mắt biết nói. (Ảnh: IGNV)
Eva Hastibeer sở hữu vẻ đẹp ấn tượng với khuôn mặt bầu bĩnh, sống mũi cao, đôi môi chúm chím và đặc biệt là đôi mắt biết nói. (Ảnh: IGNV)
Trong mọi khoảnh khắc, từ lúc vui đùa, cười tươi khoe hàm răng sữa xinh xắn đến khi tạo dáng chuyên nghiệp như một người mẫu nhí, Eva luôn toát lên một sức hút khó cưỡng. (Ảnh: IGNV)
Trong mọi khoảnh khắc, từ lúc vui đùa, cười tươi khoe hàm răng sữa xinh xắn đến khi tạo dáng chuyên nghiệp như một người mẫu nhí, Eva luôn toát lên một sức hút khó cưỡng. (Ảnh: IGNV)
Điều khiến Eva trở nên đặc biệt hơn là phong cách thời trang của cô bé. Dù chỉ mới 3 tuổi, Eva đã được mẹ chăm chút với những set đồ thời thượng. (Ảnh: IGNV)
Điều khiến Eva trở nên đặc biệt hơn là phong cách thời trang của cô bé. Dù chỉ mới 3 tuổi, Eva đã được mẹ chăm chút với những set đồ thời thượng. (Ảnh: IGNV)
Cô bé khi thì diện những set đồ năng động, khỏe khoắn, lúc lại dịu dàng, lộng lẫy như một nàng công chúa nhỏ. (Ảnh: IGNV)
Cô bé khi thì diện những set đồ năng động, khỏe khoắn, lúc lại dịu dàng, lộng lẫy như một nàng công chúa nhỏ. (Ảnh: IGNV)
Một yếu tố không thể không nhắc đến làm nên thương hiệu của Eva Hastibeer chính là những kiểu tóc tết biến hóa liên tục. (Ảnh: IGNV)
Một yếu tố không thể không nhắc đến làm nên thương hiệu của Eva Hastibeer chính là những kiểu tóc tết biến hóa liên tục. (Ảnh: IGNV)
Chính sự đầu tư tỉ mỉ vào trang phục và kiểu tóc đã giúp Eva Hastibeer nổi bật giữa "rừng" em bé xinh xắn trên mạng xã hội, khẳng định vị trí là một trong những "fashionista nhí" được yêu thích nhất. (Ảnh: IGNV)
Chính sự đầu tư tỉ mỉ vào trang phục và kiểu tóc đã giúp Eva Hastibeer nổi bật giữa "rừng" em bé xinh xắn trên mạng xã hội, khẳng định vị trí là một trong những "fashionista nhí" được yêu thích nhất. (Ảnh: IGNV)
Mặc dù thông tin cá nhân của bé không được tiết lộ nhiều, tuy nhiên cô bé hiện đang là một mẫu ảnh nhí được nhiều nhãn hàng yêu thích. Sự nổi tiếng của Eva Hastibeer không chỉ mang đến niềm vui cho người hâm mộ mà còn truyền tải thông điệp tích cực về vẻ đẹp đa dạng và sự tự tin từ khi còn bé. (Ảnh: IGNV)
Mặc dù thông tin cá nhân của bé không được tiết lộ nhiều, tuy nhiên cô bé hiện đang là một mẫu ảnh nhí được nhiều nhãn hàng yêu thích. Sự nổi tiếng của Eva Hastibeer không chỉ mang đến niềm vui cho người hâm mộ mà còn truyền tải thông điệp tích cực về vẻ đẹp đa dạng và sự tự tin từ khi còn bé. (Ảnh: IGNV)
Mỗi bài đăng của Eva trên các nền tảng mạng xã hội đều nhận được lượng tương tác "khủng," chứng minh sức hút không hề nhỏ của "thiên thần nhí" này. (Ảnh: IGNV)
Mỗi bài đăng của Eva trên các nền tảng mạng xã hội đều nhận được lượng tương tác "khủng," chứng minh sức hút không hề nhỏ của "thiên thần nhí" này. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Eva Hastibeer #bé gái xinh đẹp #mẫu nhí #thời trang trẻ em #vẻ đẹp tự nhiên #trend mạng xã hội

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT