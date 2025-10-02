Hà Nội

Danh tính gái xinh viral với loạt ảnh nóng bỏng lấm lem bùn đất

Cộng đồng trẻ

Danh tính gái xinh viral với loạt ảnh nóng bỏng lấm lem bùn đất

Loạt ảnh một cô gái sở hữu thân hình săn chắc, khỏe khoắn, không ngại lấm lem bùn đất khi đang vượt chướng ngại vật đã nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội.

Trầm Phương
Những ngày gần đây, cộng đồng mạng không ngừng chia sẻ và trầm trồ trước hình ảnh một cô gái xinh đẹp, dù toàn thân dính đầy bùn đất, mồ hôi nhưng vẫn cực kỳ thần thái và mạnh mẽ khi tham gia giải chạy Spartan Race Thailand. (Ảnh: IGNV)
Những ngày gần đây, cộng đồng mạng không ngừng chia sẻ và trầm trồ trước hình ảnh một cô gái xinh đẹp, dù toàn thân dính đầy bùn đất, mồ hôi nhưng vẫn cực kỳ thần thái và mạnh mẽ khi tham gia giải chạy Spartan Race Thailand. (Ảnh: IGNV)
Trong các bức ảnh viral, cô nàng khoe trọn vóc dáng nóng bỏng, khỏe khoắn trong trang phục thể thao. (Ảnh: IGNV)
Trong các bức ảnh viral, cô nàng khoe trọn vóc dáng nóng bỏng, khỏe khoắn trong trang phục thể thao. (Ảnh: IGNV)
Cô không hề ngần ngại khi đối mặt với các thử thách khó nhằn của cuộc đua như leo dây, đu vòng, vượt tường gỗ hay bò dưới lưới sắt lấm lem. (Ảnh: IGNV)
Cô không hề ngần ngại khi đối mặt với các thử thách khó nhằn của cuộc đua như leo dây, đu vòng, vượt tường gỗ hay bò dưới lưới sắt lấm lem. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, nụ cười rạng rỡ của cô trong mọi khoảnh khắc vượt khó đã trở thành tâm điểm chú ý. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, nụ cười rạng rỡ của cô trong mọi khoảnh khắc vượt khó đã trở thành tâm điểm chú ý. (Ảnh: IGNV)
Sau khi loạt ảnh được lan truyền rộng rãi, danh tính của cô gái đã được tìm ra. Cô không ai khác chính là Anchilee Scott-Kemmis – người mẫu từng gây tiếng vang lớn tại Thái Lan. (Ảnh: IGNV)
Sau khi loạt ảnh được lan truyền rộng rãi, danh tính của cô gái đã được tìm ra. Cô không ai khác chính là Anchilee Scott-Kemmis – người mẫu từng gây tiếng vang lớn tại Thái Lan. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng là Miss Universe Thailand 2021 (Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021). Cô mang hai dòng máu Úc (cha) và Thái Lan (mẹ), sở hữu chiều cao ấn tượng 1.83m. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng là Miss Universe Thailand 2021 (Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021). Cô mang hai dòng máu Úc (cha) và Thái Lan (mẹ), sở hữu chiều cao ấn tượng 1.83m. (Ảnh: IGNV)
Trước đây, Anchilee đã nổi tiếng với phong cách sống năng động, khỏe mạnh và luôn dành sự ưu tiên cho thể thao. (Ảnh: IGNV)
Trước đây, Anchilee đã nổi tiếng với phong cách sống năng động, khỏe mạnh và luôn dành sự ưu tiên cho thể thao. (Ảnh: IGNV)
Điều làm nên tên tuổi của Anchilee Scott-Kemmis không chỉ là danh hiệu hay vẻ đẹp bên ngoài, mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng về sự tự tin và chấp nhận cơ thể. (Ảnh: IGNV)
Điều làm nên tên tuổi của Anchilee Scott-Kemmis không chỉ là danh hiệu hay vẻ đẹp bên ngoài, mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng về sự tự tin và chấp nhận cơ thể. (Ảnh: IGNV)
Anchilee là người khởi xướng phong trào #RealSizeBeauty (Vẻ đẹp kích cỡ thật) tại Thái Lan. Cô từng phải đối mặt với nhiều áp lực và lời chỉ trích về vóc dáng đầy đặn, săn chắc của mình trong ngành giải trí. (Ảnh: IGNV)
Anchilee là người khởi xướng phong trào #RealSizeBeauty (Vẻ đẹp kích cỡ thật) tại Thái Lan. Cô từng phải đối mặt với nhiều áp lực và lời chỉ trích về vóc dáng đầy đặn, săn chắc của mình trong ngành giải trí. (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên, cô đã kiên quyết dùng câu chuyện của mình để thay đổi định kiến về cái đẹp, khuyến khích phụ nữ yêu và tôn vinh cơ thể của chính mình, bất kể kích cỡ hay hình dáng. (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên, cô đã kiên quyết dùng câu chuyện của mình để thay đổi định kiến về cái đẹp, khuyến khích phụ nữ yêu và tôn vinh cơ thể của chính mình, bất kể kích cỡ hay hình dáng. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Anchilee Scott-Kemmis #Miss Universe Thái Lan 2021 #phong trào #RealSizeBeauty #giải chạy Spartan Race #vẻ đẹp tự nhiên #thể thao và sắc đẹp

