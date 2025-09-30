Hà Nội

Doãn Hải My chuẩn khí chất tiểu thư Hà thành, không lên đồ cầu kỳ vẫn thu hút

Doãn Hải My chuẩn khí chất tiểu thư Hà thành, không lên đồ cầu kỳ vẫn thu hút

Doãn Hải My đã cho thấy sự cuốn hút đến từ vẻ đẹp nội tại và sự tự tin, không cần phụ thuộc vào trang phục đắt đỏ hay xu hướng thịnh hành.

Trầm Phương
Doãn Hải My vừa tung loạt ảnh đời thường khiến cư dân mạng "đổ rầm rầm". Cô nàng chứng minh khí chất tiểu thư thanh lịch, dù chỉ diện đồ tối giản, không hề cầu kỳ nhưng vẫn đẹp cuốn hút đến khó rời mắt. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới nhất, vợ của cầu thủ Đoàn Văn Hậu chọn một set đồ tông màu nâu đất cực kỳ nhã nhặn và tối giản. (Ảnh: IGNV)
Đây cũng là phong cách quen thuộc của Doãn Hải My trong những hình ảnh đời thường, cô nàng thường uu tiên sự thanh lịch và tinh tế, tránh xa sự rườm rà. (Ảnh: IGNV)
Với thiết kế thoải mái, phom dáng suông hoặc ôm nhẹ vừa đủ, bộ trang phục này không hề cầu kỳ nhưng lại khéo léo tôn lên vóc dáng mảnh mai, nuột nà của người đẹp sinh năm 2001. (Ảnh: IGNV)
Dù là ngồi nghỉ ngơi bên bức tường vàng cổ kính của Hà Nội hay tạo dáng bên những vật trang trí đậm chất truyền thống, Doãn Hải My vẫn tỏa sáng một cách tự nhiên. (Ảnh: IGNV)
Sự cuốn hút của cô đến từ thần thái, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt biết nói và mái tóc dài suôn mượt, chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào trang phục đắt tiền hay phụ kiện lấp lánh. (Ảnh: IGNV)
Doãn Hải My không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật (Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, mà còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nền tảng học vấn đáng nể. (Ảnh: IGNV)
Với vẻ đẹp tri thức, phong thái tự tin và gu thời trang tinh tế, Doãn Hải My luôn nhận được sự yêu mến của công chúng. (Ảnh: IGNV)
Kết hôn với Đoàn Văn Hậu năm 2023, Doãn Hải My được nhận xét ngày càng nhuận sắc. (Ảnh: IGNV)
Dù đã trải qua sinh nở, cô nàng vẫn sở hữu thân hình mảnh mai, thon gọn khiến nhiều người mơ ước. (Ảnh: IGNV)
#Doãn Hải My #phong cách tiểu thư #thời trang Hà thành #đời thường #vẻ đẹp tự nhiên #đám cưới Đoàn Văn Hậu

