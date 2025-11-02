Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Có gì bên trong giếng nước Ai Cập cổ đại vừa phát hiện?

Kho tri thức

Có gì bên trong giếng nước Ai Cập cổ đại vừa phát hiện?

Lần đầu tiên các nhà khảo cổ học phát hiện ra giếng nước có niên đại từ thời Pharaoh, gần 'Đường Horus' ở Sinai, Ai Cập. Thứ bên trong giếng khiến họ sửng sốt.

Thiên Đăng
Tại khu di chỉ khảo cổ Al-Kadwa, các nhà khoa học trước đây cũng đã khai quật được tàn tích của các tòa tháp của một lâu đài cổ, cũng như bức tường phía nam dài 85 mét. Lâu đài cổ này rất có thể là một lâu đài quân sự. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ học Tối cao Ai Cập.
Tại khu di chỉ khảo cổ Al-Kadwa, các nhà khoa học trước đây cũng đã khai quật được tàn tích của các tòa tháp của một lâu đài cổ, cũng như bức tường phía nam dài 85 mét. Lâu đài cổ này rất có thể là một lâu đài quân sự. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ học Tối cao Ai Cập.
Bên trong những căn phòng lâu đài đổ nát chứa đầy cát, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều đồ gốm vỡ. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ học Tối cao Ai Cập.
Bên trong những căn phòng lâu đài đổ nát chứa đầy cát, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều đồ gốm vỡ. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ học Tối cao Ai Cập.
Giờ đây, khi tiếp tục nghiên cứu tại khu di chỉ khảo cổ Al-Kadwa, các chuyên gia đến từ Hội đồng Khảo cổ học Tối cao Ai Cập bất ngờ tìm thấy nhiều cấu trúc lạ cổ xưa. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ học Tối cao Ai Cập.
Giờ đây, khi tiếp tục nghiên cứu tại khu di chỉ khảo cổ Al-Kadwa, các chuyên gia đến từ Hội đồng Khảo cổ học Tối cao Ai Cập bất ngờ tìm thấy nhiều cấu trúc lạ cổ xưa. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ học Tối cao Ai Cập.
Đó là các giếng nước cổ có từ thời Vua Bismat I (Triều đại thứ 26, khoảng năm 664–525 Trước Công Nguyên). Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ học Tối cao Ai Cập.
Đó là các giếng nước cổ có từ thời Vua Bismat I (Triều đại thứ 26, khoảng năm 664–525 Trước Công Nguyên). Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ học Tối cao Ai Cập.
Tiến sĩ Ayman Ashmawi, người đứng đầu ngành khảo cổ học Ai Cập, giải thích rằng, những giếng nước thời Pharaoh này được xây dựng theo cách phi truyền thống. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ học Tối cao Ai Cập.
Tiến sĩ Ayman Ashmawi, người đứng đầu ngành khảo cổ học Ai Cập, giải thích rằng, những giếng nước thời Pharaoh này được xây dựng theo cách phi truyền thống. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ học Tối cao Ai Cập.
Giếng được đào trong cát vàng, bên trong có các vòng gốm chồng lên nhau lót quanh thành giếng. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ học Tối cao Ai Cập.
Giếng được đào trong cát vàng, bên trong có các vòng gốm chồng lên nhau lót quanh thành giếng. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ học Tối cao Ai Cập.
Đường kính của giếng khoảng một mét. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ học Tối cao Ai Cập.
Đường kính của giếng khoảng một mét. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ học Tối cao Ai Cập.
Đoàn thám hiểm đã xuống giếng sâu hơn ba mét một chút, thì tìm thấy 13 chiếc nhẫn cùng nhiều chiếc bình xa xỉ. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ học Tối cao Ai Cập.
Đoàn thám hiểm đã xuống giếng sâu hơn ba mét một chút, thì tìm thấy 13 chiếc nhẫn cùng nhiều chiếc bình xa xỉ. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ học Tối cao Ai Cập.
Hội đồng Khảo cổ học Tối cao Ai Cập cho biết, những cái giếng này cũng là một phần của Đường quân sự Horus rộng lớn, một tuyến đường cổ xưa mà các pharaoh từng sử dụng. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ học Tối cao Ai Cập.
Hội đồng Khảo cổ học Tối cao Ai Cập cho biết, những cái giếng này cũng là một phần của Đường quân sự Horus rộng lớn, một tuyến đường cổ xưa mà các pharaoh từng sử dụng. Ảnh: @Hội đồng Khảo cổ học Tối cao Ai Cập.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng
(Theo ancientpages)
#giếng nước #Ai Cập #cổ đại #công trình #lâu đài

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT