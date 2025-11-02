Có gì bên trong giếng nước Ai Cập cổ đại vừa phát hiện?

Lần đầu tiên các nhà khảo cổ học phát hiện ra giếng nước có niên đại từ thời Pharaoh, gần 'Đường Horus' ở Sinai, Ai Cập. Thứ bên trong giếng khiến họ sửng sốt.
Mẫu xe tay ga Honda Genio 2026 vừa chính thức được cho ra mắt thị trường Đông Nam Á, giá từ hơn 31 triệu đồng. Xe có thiết kế đồ họa rất cuốn hút thế hệ Gen Z.
Trong gần một tháng qua, Mali rơi vào tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng, nguồn cung xăng và dầu diesel cạn kiệt trên khắp cả nước.
Trong tuần mới, 3 con giáp được dự đoán sẽ bước lên đỉnh cao mới, sự nghiệp thăng tiến, được quý nhân giúp đỡ và cuộc sống với nhiều màu sắc rực rỡ.
Bộ giáp quý hiếm và mũ trụ bằng đồng mạ vàng của vị tướng chỉ huy thời Vương quốc Silla cổ đại được phát hiện ở Hàn Quốc.
Plesiosaurus là loài bò sát biển nổi tiếng bậc nhất kỷ nguyên khủng long, thường được gắn với truyền thuyết quái vật hồ Loch Ness.
Aston Martin và Bannenberg & Rowell Design vừa ra mắt bộ đôi Vanquish hàng độc lấy phong cách du thuyền. Bản coupe mang tên gọi Above và mui trần là Beyond.
Bảo Ngọc - Đạt G tổ chức đám cưới vào tháng 7/2025. Mới đây, cặp đôi mừng sinh nhật cô con gái thứ hai.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/11, Thiên Bình tài vận sáng sủa, có cơ hội phát tài. Bảo Bình nên ẩn mình, dễ bị người hoặc việc gì đó cản trở.
Bunyip là sinh vật huyền thoại trong văn hóa thổ dân Úc, được cho là chuyên ẩn nấp dưới đầm lầy, sông hồ và săn mồi vào ban đêm.
Được phát hiện bên trong bức tường của một công trình kiến trúc cổ, con dấu này có bề mặt được trang trí công phu với họa tiết hình lồng chim.
Cổ “túi khí” đang thu hẹp lại, các đơn vị xung kích Nga đã tiến tới vùng ngoại ô phía bắc của thành phố Pokrovsk; nỗ lực giải cứu của tình báo Ukraine thất bại.
Hai người cũ của Trương Ngọc Ánh gồm Trần Bảo Sơn và Kim Lý. Ít năm qua, cô gắn bó với Anh Dũng.
Không cần bỏ ra một xu, game thủ vẫn có thể khám phá những thế giới ảo hoành tráng, chiến đấu kịch tính và trải nghiệm MMO đỉnh cao ngay trên Steam.
Nhờ thiết kế khéo léo hệ lam mặt tiền bên ngoài, kết hợp thông tầng bên trong, ngôi nhà luôn thoáng mát, thích nghi với khí hậu nhiệt đới.
Diệp Lâm Anh hở bạo, phô diễn vóc dáng thon thả, không mỡ thừa trên sân khấu. Con gái 12 tuổi của Xuân Lan ra dáng thiếu nữ.
Mùa Halloween năm nay, con gái Minh Nhựa - Joyce Phạm đã du hành về tuổi thơ khi hóa thân thành Daphne Blake và Fred Jones từ series hoạt hình Scooby-Doo.
Vào những tháng cuối năm, ba con giáp này như bước sang trang mới, công việc hanh thông, tiền bạc tăng vọt, vận may tới tấp khiến ai cũng ao ước.
Persepolis (ngày nay nằm ở Iran) là trung tâm quyền lực của vương triều Achaemenid Ba Tư, nơi vẫn còn lưu giữ vẻ tráng lệ qua hàng nghìn năm.
Năm 2025, giới đại gia AI và công nghệ chứng kiến cú bứt phá ngoạn mục với 46 tỷ phú mới và tổng tài sản lên tới 3.200 tỷ USD.
Ẩn mình trên cao nguyên Mpumalanga, lịch đá Adam được coi là một trong những công trình đá bí ẩn nhất châu Phi, gắn liền với những giả thuyết cổ xưa ly kỳ.