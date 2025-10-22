Cô gái bức xúc đăng đàn tố bạn cùng phòng ở bẩn, netizen bày tỏ đồng cảm

Quá bức xúc vì cô bạn cùng phòng ở bẩn, một cô gái đã đăng bài kể khổ và nhận được sự đồng cảm của cư dân mạng.

Câu chuyện "ở chung" tưởng đơn giản nhưng lại là "kiếp nạn" của không ít người. Mới đây, một cô gái đã đăng đàn chia sẻ những hình ảnh và dòng tâm sự thể hiện sự bức xúc tột độ về thói quen sinh hoạt bừa bộn, kém vệ sinh của bạn cùng phòng, thu hút sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng.

Cô gái đăng đàn tố bạn cùng phòng ở bẩn.

Bài viết được đăng tải kèm theo những hình ảnh minh chứng gây choáng váng về mức độ ở bẩn của cô bạn kia. Theo lời kể của chủ nhân bài đăng, cô đã phải chịu đựng cảnh bạn cùng phòng để chăn ga gối đệm dơ bẩn, không giặt cả tuần, thậm chí còn có dấu vết chất bẩn trên ga giường. Khi cô góp ý thì chỉ nhận được câu trả lời vô tâm: "M cứ việc nằm chỗ của m đi chỗ khác kệ t".

Ga giường bẩn nhưng bạn cùng phòng không chịu giặt.

Không chỉ dừng lại ở phòng ngủ, khu vực bếp và bồn rửa cũng là "thảm họa". Hình ảnh cho thấy bồn rửa bát chất đầy rác thải thực phẩm như vỏ trứng, cặn bẩn, và một củ cà rốt khô, tạo nên một mớ hỗn độn mất vệ sinh.

Cô gái chia sẻ thêm, mỗi lần bạn cùng phòng nấu ăn xong thì đều để bếp và bát đĩa bẩn nguyên đó, "ngày qua ngày khác rồi cũng tới tay t". Điều đáng nói là hợp đồng thuê nhà của cô kéo dài tới cuối năm sau mới hết hạn, khiến cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải xử lý ra sao.

Khu vực bồn rửa bát như "bãi chiến trường".

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hầu hết các bình luận đều bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với "khổ chủ", bởi "kiếp nạn" ở chung với người ở bẩn dường như là nỗi ám ảnh chung của nhiều người.

Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với chủ bài đăng.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự ngao ngán trước ý thức vệ sinh kém cỏi của cô bạn cùng phòng: "Gái gú gì đúng kiểu ăn ở bẩn thỉu", "tởm quá", "chịu đấy thế này mà cũng có thể chịu nổi".

Một số người đã đưa ra lời khuyên thiết thực: "Lí do tui chọn ở 1 mình hoặc là nếu ở ghép thì cũng phòng riêng chứ sợ lắm", "thôi chịu khó dọn ra ở một đi, thoải mái lại không phải chịu cảnh này".

Thậm chí, có người còn chia sẻ kinh nghiệm đau thương của chính mình: "Tui hiểu cảm giác của bạn, bạn cùng phòng ngày xưa của tui cũng ở bẩn thấy sợ. Ăn uống không dọn liền mà cứ để đó cho đến lúc ruồi nhặng bâu vào tui khó chịu quá tui phải dọn đi, nhà không bao giờ quét, đã vậy khi bị nhắc còn tỏ ra thái độ. Đợt đó tui chấp nhận bỏ cọc nhà, mất cả bạn".

Tình trạng ở chung với người thiếu ý thức, bừa bộn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường sống mà còn gây ra những căng thẳng tâm lý lớn. Câu chuyện một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho những ai đang và sắp có ý định tìm bạn ở ghép: hãy tìm hiểu thật kỹ về thói quen sinh hoạt để tránh gặp phải những tình huống "dở khóc dở cười" như trên.