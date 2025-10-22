Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sốt mạng

Cô gái bức xúc đăng đàn tố bạn cùng phòng ở bẩn, netizen bày tỏ đồng cảm

Quá bức xúc vì cô bạn cùng phòng ở bẩn, một cô gái đã đăng bài kể khổ và nhận được sự đồng cảm của cư dân mạng.

Trầm Phương

Câu chuyện "ở chung" tưởng đơn giản nhưng lại là "kiếp nạn" của không ít người. Mới đây, một cô gái đã đăng đàn chia sẻ những hình ảnh và dòng tâm sự thể hiện sự bức xúc tột độ về thói quen sinh hoạt bừa bộn, kém vệ sinh của bạn cùng phòng, thu hút sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng.

1-4082.jpg
Cô gái đăng đàn tố bạn cùng phòng ở bẩn.

Bài viết được đăng tải kèm theo những hình ảnh minh chứng gây choáng váng về mức độ ở bẩn của cô bạn kia. Theo lời kể của chủ nhân bài đăng, cô đã phải chịu đựng cảnh bạn cùng phòng để chăn ga gối đệm dơ bẩn, không giặt cả tuần, thậm chí còn có dấu vết chất bẩn trên ga giường. Khi cô góp ý thì chỉ nhận được câu trả lời vô tâm: "M cứ việc nằm chỗ của m đi chỗ khác kệ t".

565800882-122105250651061414-7044950352079727901-n.jpg
Ga giường bẩn nhưng bạn cùng phòng không chịu giặt.

Không chỉ dừng lại ở phòng ngủ, khu vực bếp và bồn rửa cũng là "thảm họa". Hình ảnh cho thấy bồn rửa bát chất đầy rác thải thực phẩm như vỏ trứng, cặn bẩn, và một củ cà rốt khô, tạo nên một mớ hỗn độn mất vệ sinh.

Cô gái chia sẻ thêm, mỗi lần bạn cùng phòng nấu ăn xong thì đều để bếp và bát đĩa bẩn nguyên đó, "ngày qua ngày khác rồi cũng tới tay t". Điều đáng nói là hợp đồng thuê nhà của cô kéo dài tới cuối năm sau mới hết hạn, khiến cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải xử lý ra sao.

565642809-1301676265041008-745352420591787835-n.jpg
Khu vực bồn rửa bát như "bãi chiến trường".

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hầu hết các bình luận đều bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với "khổ chủ", bởi "kiếp nạn" ở chung với người ở bẩn dường như là nỗi ám ảnh chung của nhiều người.

2-6794.jpg
Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với chủ bài đăng.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự ngao ngán trước ý thức vệ sinh kém cỏi của cô bạn cùng phòng: "Gái gú gì đúng kiểu ăn ở bẩn thỉu", "tởm quá", "chịu đấy thế này mà cũng có thể chịu nổi".

Một số người đã đưa ra lời khuyên thiết thực: "Lí do tui chọn ở 1 mình hoặc là nếu ở ghép thì cũng phòng riêng chứ sợ lắm", "thôi chịu khó dọn ra ở một đi, thoải mái lại không phải chịu cảnh này".

Thậm chí, có người còn chia sẻ kinh nghiệm đau thương của chính mình: "Tui hiểu cảm giác của bạn, bạn cùng phòng ngày xưa của tui cũng ở bẩn thấy sợ. Ăn uống không dọn liền mà cứ để đó cho đến lúc ruồi nhặng bâu vào tui khó chịu quá tui phải dọn đi, nhà không bao giờ quét, đã vậy khi bị nhắc còn tỏ ra thái độ. Đợt đó tui chấp nhận bỏ cọc nhà, mất cả bạn".

Tình trạng ở chung với người thiếu ý thức, bừa bộn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường sống mà còn gây ra những căng thẳng tâm lý lớn. Câu chuyện một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho những ai đang và sắp có ý định tìm bạn ở ghép: hãy tìm hiểu thật kỹ về thói quen sinh hoạt để tránh gặp phải những tình huống "dở khóc dở cười" như trên.

#ở chung #bạn cùng phòng #bẩn #vệ sinh #căng thẳng #thuê nhà

Bài liên quan

Sốt mạng

Trước Ngân 98, dàn KOL nào bị bắt vì buôn bán hàng giả?

Vụ việc Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam đã gây chấn động dư luận, một lần nữa lật tẩy góc tối của việc kinh doanh online lợi dụng danh tiếng.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

ngan-98-giam-can-41784-17604003519862017028108.jpg
Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Xem chi tiết

Sốt mạng

Dân mạng xôn xao clip vợ bắt tại trận chồng ngoại tình với gái trẻ

Gần đây, mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn clip và loạt hình ảnh được cho là vụ “đánh ghen” xảy ra tại Thanh Hóa, gây nên sự phẫn nộ trong dư luận.

Những ngày gần đây, mạng xã hội Việt Nam "dậy sóng" trước một đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen được cho là xảy ra tại Thanh Hóa. Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem cùng bình luận.

Đặc biệt điều khiến nhiều người bất ngờ là chênh lệch tuổi tác giữa người đàn ông bị bắt gian cùng nhân tình. Theo đó, người đàn ông trong vụ việc được cộng đồng mạng gọi là "tổng tài 62 tuổi" vì có vẻ ngoài thành đạt và sở hữu khối tài sản lớn. Còn cô tình nhân trẻ tuổi là "Lọ Lem 23 tuổi".

Xem chi tiết

Sốt mạng

Ngân 98 và những lần vướng vào các vụ việc liên quan đến pháp luật

Trước khi bị bắt tạm giam về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, Ngân 98 đã từng nhiều lần vướng vào các bê bối liên quan đến pháp luật.

Ngày 13/10, Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop) bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, hoạt động sản xuất và buôn bán hàng giả được tổ chức tinh vi, có hệ thống. Đặc biệt, một số mẫu sản phẩm như "viên rau củ Collagen" được phát hiện chứa chất bị Bộ Y tế cấm sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Doanh thu từ hoạt động này, theo dữ liệu điều tra, đã lên đến hàng trăm tỷ đồng chỉ trong giai đoạn 2023-2024.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới