Ngân 98 và những lần vướng vào các vụ việc liên quan đến pháp luật

Trầm Phương (T/H)
Trước khi bị bắt tạm giam về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, Ngân 98 đã từng nhiều lần vướng vào các bê bối liên quan đến pháp luật.
Xuất hiện tại một sự kiện gần đây, Thanh Thanh Huyền xuất hiện với diện mạo lạ lẫm, nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ netizen.
Sau hơn mười năm “giữ nhà”, cuộc sống của gia chủ rơi vào cảnh cô lập hoàn toàn: không hàng xóm, không tiện ích, phải tự đào giếng lấy nước sinh hoạt.
Sau 8 năm kể từ khi nổi tiếng, Joyce Tadeo hiện tại vẫn sở hữu nhan sắc mặn mà, cuốn hút. Cô sở hữu trang cá nhân có hơn 20.000 người theo dõi.
Jennifer Phạm khiến dân mạng trầm trồ với vóc dáng nuột khi xuất hiện trên sân golf. Hoa hậu Khánh Vân diện đầm xẻ cao sánh đôi cùng chồng nhiếp ảnh gia.
Ga Huế công trình kiến trúc Pháp hơn trăm năm tuổi vừa được công nhận là điểm du lịch, trở thành không gian giao thoa giữa giao thông, văn hóa và di sản Cố đô.
Thời cơ vàng đã đến với ba con giáp này trong 90 ngày tới, tài lộc ào ạt kéo đến, mọi bế tắc tài chính được gỡ bỏ, hứa hẹn một giai đoạn sung túc, viên mãn.
Đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng là một trong những phát hiện khảo cổ vĩ đại nhất thế kỷ 20, ẩn chứa vô số bí ẩn về đế chế đầu tiên thống nhất Trung Hoa cổ.
Một cặp vợ chồng ở New Orleans, Mỹ bất ngờ tìm thấy bia mộ La Mã của một người lính hy sinh cách đây 1.900 năm tại vườn nhà.
Chim hồng hoàng được xem là loài chim lãng mạn nhất thế giới. Chúng cả đời sẽ không đổi bạn tình và chim trống biết tặng "quà" để chinh phục chim mái.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cung cấp cho Ukraine tên lửa Tomahawk, nhưng liệu Kiev có quá kỳ vọng vào vũ khí “thay đổi cuộc chơi” này một lần nữa?
Chỉ trong 10 năm, Trung Quốc từ “công xưởng thế giới” đã vươn lên thành cường quốc công nghệ hàng đầu nhờ chiến lược phát triển năng lượng bền vững.
Toyota Century One of One Concept gây chú ý khi kết hợp các yếu tố coupe, SUV và cả MPV. Xe sẽ ra mắt tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 cuối tháng này.
Chiếc Porsche 930 Turbo 1981 sau hành trình 30.000 miles đã được chủ nhân để ở garage từ 2006, đến giờ xe đã được mang ra trưng bày cùng các xe khác ở đại lý.
Trong thiết kế váy chấm bi vô cùng trendy và tôn dáng, Võ Ngọc Trân khoe vẻ ngoài gợi cảm tràn màn hình khiến người đối diện không thể rời mắt.
Vòng vây đang thu hẹp dần, quân đội tiếp tục bao vây quân Nga ở trung tâm Kupyansk, áp sát ngoại ô phía đông khu vực Petropavlovka.
Mới đây, nữ diễn viên được yêu thích của nhóm hài FAPtv - Thúy Kiều, đã khiến netizen xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh "cực cháy" trong chuyến du lịch Thái Lan.
Giữa mùa thu Tô Châu, cây lựu trăm tuổi trong vườn Lâm Viên bất ngờ trở thành tâm điểm khi trĩu quả đỏ rực, thu hút đông đảo du khách và giới săn ảnh ghé thăm.
Toyota bất ngờ hé lộ hình ảnh của một mẫu Corolla hoàn toàn mới, dù được giới thiệu dưới dạng concept, nhưng kiểu dáng lại cho thấy rất gần với bản thương mại.
Sự xuất hiện của cô nàng Tiktoker Quỳnh Bei khiến nhiều khán giả của Anh trai say hi mùa 2 vô cùng thích thú.
Nhân dịp sinh nhật của mình, hot girl Thu Trang đã khiến cộng đồng mạng "tan chảy" khi tung ra bộ ảnh mới vô cùng ngọt ngào và quyến rũ.