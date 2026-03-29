Khối u tử cung không phải lúc nào cũng nguy hiểm

Khi nghe bác sĩ nói "có một khối u ở thân tử cung”, nhiều phụ nữ sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng. Hai chữ “khối u” luôn gợi liên tưởng đến ung thư, phẫu thuật, thậm chí là mất khả năng làm mẹ. Nhưng trên thực tế, phía sau chẩn đoán ấy có thể là rất nhiều câu chuyện khác nhau và phần lớn trong số đó không đáng sợ như nhiều người nghĩ.

BS. Trần Thị Yến, Khoa Ngoại VI, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết về bản chất của “khối u thân tử cung” và những điều mà bác sĩ luôn mong bệnh nhân nắm được để tránh hoang mang, lo lắng.

“Khối u” không đồng nghĩa với ung thư

Tử cung nằm trong khung chậu người phụ nữ, khối u thường được phát hiện qua siêu âm định kỳ hoặc khi bệnh nhân đi khám vì rối loạn kinh nguyệt, đau tức bụng dưới. Khối u thân tử cung bao gồm khối u ở cơ tử cung và u nội mạc tử cung.

Một số khối u ở thân tử cung như: U xơ tử cung (lành tính), Sarcoma tử cung và Carcinoma nội mạc tử cung (ác tính),…

Ê- kíp phẫu thuật u thân tử cung cho người bệnh - Ảnh BVCC

U xơ tử cung là bệnh lý do tình trạng tăng sinh lành tính của các tế bào cơ tử cung, phát triển dưới ảnh hưởng của nội tiết tố estrogen, thường gặp ở phụ nữ từ 30–50 tuổi. Trong đa số trường hợp u nhỏ và không gây triệu chứng, chỉ cần theo dõi định kỳ mỗi 3 – 6 tháng.

Tuy nhiên khá nhiều trường hợp bệnh nhân chủ quan, không theo dõi để điều trị kịp thời gây nên tình trạng: thiếu máu nặng do rong kinh, cường kinh kéo dài; đau tức vùng bụng dưới, tiểu nhiều lần do khối u chèn ép ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc; khó thụ thai (tùy vị trí u) thậm chí phải cắt bỏ tử cung vì khối u quá lớn.

Ra máu bất thường, đặc biệt sau mãn kinh, cần đi khám ngay

Tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân được phát hiện khối u xơ tử cung trên siêu âm, nhưng khi thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng khác hoặc phẫu thuật được chẩn đoán là tổn thương ung thư hoặc một số cơ sở y tế khác chuyển đến đã được phẫu thuật cắt tử cung do u xơ nhưng kết quả xét nghiệm sau mổ là ác tính.

Ra máu sau mãn kinh là triệu chứng không được bỏ qua. Thường là dấu hiệu cảnh báo của một khối u ác tính như Sarcoma hoặc Carcinoma nội mạc tử cung.

Khám phụ khoa định kỳ giúp phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Chẩn đoán “khối u thân tử cung” thường chỉ là bước đầu. Để xác định bản chất, bác sĩ có thể chỉ định: Chụp cộng hưởng từ (MRI); Sinh thiết nội mạc tử cung nếu nghi ngờ. Kết quả giải phẫu bệnh sau sinh thiết hoặc sau phẫu thuật là tiêu chuẩn vàng để xác định u lành hay ác tính.

Bác sĩ luôn muốn bệnh nhân hiểu rằng, đừng tự suy đoán khi chưa có kết quả đầy đủ. Hình ảnh siêu âm chỉ cho thấy cấu trúc, không khẳng định bản chất tế bào. Vì vậy không tự ý dùng thuốc nội tiết, thuốc đông y khi chưa có chỉ định. Hãy tìm đến bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

BS Trần Thị Yến (Khoa Ngoại VI, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An)

