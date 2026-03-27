Cứu người phụ nữ mang u xơ to như thai 7 tháng kèm nhiều bệnh lý nguy hiểm

Các bác sĩ Khoa Phụ ngoại – Phụ Nội tiết, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nữ mang khối u xơ tử cung kích thước rất lớn, tương đương thai 7 tháng, kèm theo nhiều bệnh lý phức tạp như thiếu máu nặng và huyết khối tĩnh mạch chi dưới, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.

U khủng, nhiều bệnh lý đe dọa tính mạng

Bệnh nhân N.T.H (42 tuổi) nhập viện ngày 12/3/2026 trong tình trạng bụng dưới to bất thường, khối u phát triển vượt quá rốn, kích thước tương đương thai khoảng 7 tháng. Người bệnh có biểu hiện thiếu máu nặng, phải truyền tới 5 đơn vị máu và 2 đơn vị huyết tương để ổn định tình trạng.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được thực hiện đầy đủ các cận lâm sàng cần thiết như siêu âm, chụp cộng hưởng từ (MRI), nội soi đại trực tràng nhằm loại trừ các khối u từ đường tiêu hóa, đồng thời đánh giá toàn diện tình trạng bệnh.

Kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân mắc đa u xơ tử cung kích thước lớn, kèm theo huyết khối tĩnh mạch chi dưới trái, đặc biệt là tình trạng thai khoảng 6 tuần đã chết lưu trong buồng tử cung. Đây là ca bệnh phức tạp do kết hợp nhiều yếu tố nguy cơ, trong đó tình trạng thiếu máu nặng và huyết khối làm tăng nguy cơ biến chứng trong quá trình điều trị.

TS.BS Phạm Thị Thu Huyền – Trưởng khoa Phụ ngoại – Phụ nội tiết trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước tình trạng bệnh lý nặng nề, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa nhằm xây dựng phương án điều trị tối ưu, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Bệnh nhân được điều trị nội khoa tích cực trong 4 ngày trước mổ, bao gồm truyền máu và các chế phẩm máu để cải thiện tình trạng thiếu máu, đồng thời kiểm soát nguy cơ liên quan đến huyết khối.

TS.BS Phạm Thị Thu Huyền – Trưởng khoa Phụ ngoại – Phụ nội tiết trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân. Ê-kíp phẫu thuật đã bóc tách thành công khối u xơ tử cung có trọng lượng lên tới 3,3kg. Đồng thời, bệnh nhân được cắt tử cung bán phần, bảo tồn hai buồng trứng nhằm duy trì chức năng nội tiết.

Khối u “khổng lồ” nặng 3.3kg được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh - Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn cho phép. Đặc biệt, tình trạng thiếu máu đã được cải thiện rõ rệt. Hiện người bệnh hồi phục tốt và đã được cho xuất viện.

Theo các bác sĩ, u xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khối u có thể phát triển lớn, gây chèn ép các cơ quan lân cận, thiếu máu kéo dài, thậm chí đe dọa tính mạng.

U xơ tử cung gặp ở mọi lứa tuổi chớ nên chủ quan

Các bác sĩ Bệnh viện Vinmec cho biết, u xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa rất hay gặp ở mọi lứa tuổi, từ giai đoạn sinh đẻ đến mãn kinh hay hậu mãn kinh. Tuy nhiên gần đây bệnh lý này ngày càng gặp nhiều ở phụ nữ trẻ tuổi.

Bệnh có những biểu hiện khác nhau tùy theo vị trí, kích thước và số lượng khối u. Nếu khối u nhỏ, không ảnh hưởng đến niêm mạc tử cung đa phần sẽ có không có triệu chứng và chỉ được phát hiện tình cờ khi siêu âm ổ bụng thì chỉ cần theo dõi định kỳ.

Nếu khối u to, đẩy lồi niêm mạc có thể gây đau bụng, rong kinh, khó thụ thai hoặc dễ sảy thai. Khi đó, người bệnh cần phải được đi khám để được các bác sĩ phụ khoa tư vấn điều trị.

Các bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân trước khi xuất viện - Ảnh BVCC

Đa phần tiên lượng mức độ nguy hiểm của u xơ tử cung phụ thuộc vào triệu chứng do khối u mang lại. Khoảng gần 50% các trường hợp u xơ tử cung không có biểu hiện trên lâm sàng. Khi có biểu hiện trên lâm sàng đa phần là khối u to, chèn ép gây khó chịu. Khi đó các triệu chứng thường gặp là:

Đau vùng bụng dưới, đau tăng khi giao hợp.

Rong kinh (số ngày kinh kéo dài) hoặc cường kinh (số lượng máu kinh mất nhiều) hoặc ra máu âm đạo ngoài kỳ kinh dẫn đến tình trạng thiếu máu nên có thể hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi thường xuyên.

Đôi khi sờ thấy khối ngay trên xương mu.

Có thể tiểu khó, tiểu thường xuyên do khối u ở thành trước tử cung kích thích vùng bàng quang. Một vài trường hợp táo bón do u ở thành sau tử cung chèn ép vào vùng trực tràng.

Ngoài ra có thể gây khó thụ thai, dễ sảy thai, ngôi thai bất thường hoặc thai khó phát triển.

Các chuyên gia bệnh viện sản nhi Phú Thọ khuyến cáo, phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ từ 3–6 tháng/lần để phát hiện sớm các bất thường. Đặc biệt, cần đi khám ngay khi có các dấu hiệu như: đau tức vùng bụng dưới, bụng to nhanh bất thường, rong kinh, thiếu máu hoặc cảm giác nặng bụng kéo dài.

Việc thăm khám sớm không chỉ giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu mà còn giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm.

Hiện tại chưa có phòng ngừa chuẩn trong u xơ tử cung nhưng các chuyên gia khuyến cáo nên có chế độ dinh dưỡng hợp lý, thể dục thường xuyên tránh thừa cân béo phì và không sử dụng quá mức các thuốc nội tiết tố nữ.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Bác sĩ cứu người đàn ông ngừng tim trên sân bóng chuyền