Sống Khỏe

Cô gái 20 tuổi bị áp xe vú nặng sau khi tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc

Bệnh viện Nhân dân 115 vừa tiếp nhận, điều trị cho một cô gái bị áp xe vú nặng do tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc tại cơ sở thẩm mỹ kém uy tín.

Bình Nguyên

Nữ bệnh nhân 20 tuổi, làm việc tại Malaysia. Cách nhập viện 2 tháng, vì mong muốn cải thiện vóc dáng, người bệnh đã tìm đến một cơ sở thẩm mỹ để tiêm chất làm đầy vào cả hai bên vú, không rõ loại chất làm đầy đã được sử dụng tại cơ sở này. Sau thủ thuật vài ngày, thay vì đẹp hơn, vú phải bệnh nhân bắt đầu sưng, nóng, đỏ, đau, rỉ dịch xanh bất thường.

Cách nhập viện 1 tuần, khi tình trạng ngày càng nghiêm trọng, người bệnh đã tìm đến Bệnh viện Nhân Dân 115. Khi thăm khám, các bác sĩ ghi nhận vú phải sưng to gấp rưỡi vú trái, nóng, đỏ, ấn phập phều. Ngay tại vị trí tiêm ghi nhận có đường rò nhỏ rỉ dịch mủ xanh. Siêu âm xác nhận hình ảnh ổ áp xe vùng vú phải. Trường hợp này nếu không xử trí kịp thời có thể gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ, hoặc thậm chí có thể biến chứng lan rộng gây ảnh hưởng đến tính mạng, do đó người bệnh được chỉ định mổ cấp cứu ngay trong ngày nhập viện.

Áp xe vú phải gây sưng nề, chảy dịch qua lỗ rò khi nhập viện (ảnh trái). Áp xe vú phải sau điều trị, an toàn và đảm bảo tính thẩm mỹ (ảnh phải).

Ê-kíp phẫu thuật đã hút ra khoảng 100ml dịch mủ đục, loãng, lẫn chất filler nhầy, có mùi hôi. Sau đó, bác sĩ tiến hành rạch rộng, làm sạch ổ áp xe và dẫn lưu để kiểm soát nhiễm trùng.

Sau hơn 10 ngày điều trị kháng sinh, chăm sóc vết thương và theo dõi sát, bệnh nhân hồi phục ổn định, được xuất viện. Vùng vú phẫu thuật vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, không để lại biến dạng đáng kể.

Dịch mủ được hút ra từ mô vú trong ca phẫu thuật.

Trường hợp này là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định làm đẹp bằng tiêm chất làm đầy tại các cơ sở không uy tín. Các nguy cơ có thể gặp bao gồm: Nhiễm trùng, mất thẩm mỹ, sẹo xấu. Nguy hiểm đến sức khỏe nếu tình trạng kéo dài hoặc không được xử trí đúng cách.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân Dân 115 khuyến cáo: Để đảm bảo an toàn, chị em chỉ thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ tại cơ sở được cấp phép, có bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ – tạo hình; Tuyệt đối không tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc. Khi có triệu chứng bất thường sau tiêm, cần đến bệnh viện ngay để được xử trí kịp thời.‏

‏So với các biện pháp đang được sử dụng để nâng ngực thì đặt túi ngực được xem là an toàn hơn cả. Tuy nhiên, nếu quyết định đặt túi độn ngực, cần lựa chọn túi ngực được công nhận và đảm bảo chất lượng bởi Bộ Y tế, hoặc chứng nhận FDA.

