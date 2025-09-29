Bị áp xe nghiêm trọng khi tiêm chất làm đầy kém chất lượng

Đằng sau vẻ ngoài căng bóng, không tì vết sau các thủ thuật làm đẹp là hàng loạt ca biến chứng nghiêm trọng từ hoại tử, mù mắt đến sốc phản vệ đe dọa tính mạng.

Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có hàng triệu ca tiêm filler được thực hiện. Riêng tại Mỹ, khoảng 1,5 triệu ca được báo cáo. Tuy nhiên, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ghi nhận hơn 900 trường hợp biến chứng nghiêm trọng liên quan đến thủ thuật này.

Tại Việt Nam, tình hình cũng không kém phần báo động. Bệnh viện Da Liễu TP HCM tiếp nhận hơn 600 ca biến chứng thẩm mỹ mỗi năm, trong đó 69% liên quan đến tiêm filler và botox. Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cũng thường xuyên cấp cứu cho những bệnh nhân bị hoại tử da, mù mắt, tai biến não sau tiêm filler tại các cơ sở không phép.

Bệnh viện Da Liễu TP HCM thường xuyên tiếp nhận người bệnh bị biến chứng khi làm đẹp ở cơ sở không uy tín. Ảnh: BV

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường – Bệnh viện Da Liễu TP HCM, gần đây, tình trạng người bệnh bị áp xe khi tiêm chất làm đầy khá nhiều. Trong đó, các bác sĩ phát hiện một vài trường hợp người bệnh bị áp xe vô khuẩn hiếm gặp. Nhất là khi người bệnh thực hiện làm đẹp ở cơ sở không uy tín, không được cấp phép hoạt động.

Có thể kể đến trường hợp của một bệnh nhân nữ (35 tuổi, ở TP HCM) nhập viện trong tình trạng vùng mông, đùi trái sưng nóng, đỏ, đau nhức, sốt. Sau thăm khám, siêu âm, bác sĩ chẩn đoán chị bị áp xe ở mông và đùi trái sau khi tiêm chất làm đầy 2 tuần, khối áp xe rất lớn, kích thước 40x20cm gây hạn chế vận động.

Diễn tiến bệnh của bệnh nhân rất nhanh, áp xe di chuyển xuống phần giữa đùi, gần đến âm hộ, bệnh viện hội chẩn toàn viện, chỉ định phải phẫu thuật xử lý khối áp xe sớm cho người bệnh. Trong quá trình phẫu thuật, dẫn lưu áp xe, các bác sĩ đã lấy ra lượng mủ khoảng 350ml, dịch mủ màu nâu. Mỗi lần thay băng, nạo dịch mủ, gây đau đớn cho người bệnh.

“Kỳ lạ ở chỗ, dù vết thương làm mủ rất nhiều, nhưng khi cấy khuẩn lại cho kết quả âm tính nên bác sĩ buộc phải dùng kháng sinh theo kinh nghiệm. May mắn, người bệnh đáp ứng tốt sau hai tuần, tuy nhiên để lại sẹo xấu sau khi lành”, bác sĩ Cường nói.

Tiêm filler làm đầy mông khiến mông bị hoại tử nghiêm trọng. Ảnh nguồn Tạp chí Thương Gia

Cách đây không lâu, Bệnh viện Trưng Vương (TP HCM) cho biết, trong thời gian ngắn đã tiếp nhận 6 trường hợp là các nữ bệnh nhân từ 24 – 39 tuổi bị tai biến nặng sau khi tiêm filler vào cơ thể. Trong đó, nhiều trường hợp phần da và mô đã bị hoại tử, tan nát khuôn mặt. Điển hình là cô gái tên T.A. (29 tuổi, ngụ TP HCM) và M.N. (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) nhập viện vì biến chứng áp-xe, sưng tấy, hoại tử ở hai má sau tiêm chất làm đầy vùng má nhiều lần trong thời gian dài.

Theo các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nguyên nhân chính của biến chứng sau tiêm filter thường đến từ tiêm tại cơ sở không phép, thiếu điều kiện vô khuẩn, người tiêm không phải bác sĩ, không được đào tạo bài bản, filler giả, kém chất lượng, không được Bộ Y tế cấp phép, kỹ thuật tiêm sai, tiêm nhầm vào mạch máu hoặc sai lớp mô.

Biến chứng có thể xuất hiện ngay sau tiêm hoặc sau vài tuần, thậm chí hàng năm hay cả chục năm sau đó. Nhiều trường hợp để lại hậu quả nghiêm trọng cả về mặt sức khỏe, thẩm mỹ, tâm lý và có thể tử vong.

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng nhưng cần hiểu rõ filler là một thủ thuật y khoa, không phải dịch vụ làm đẹp thông thường. Không ít người phải trả giá đắt chỉ vì thiếu hiểu biết và lựa chọn sai nơi làm đẹp...

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiêm filler hay chất làm đầy ở cơ sở không được cấp phép. Nếu có nhu cầu làm đẹp, cần đến bệnh viện chuyên khoa, được bác sĩ có chứng chỉ hành nghề trực tiếp thực hiện, sử dụng vật liệu đạt chuẩn y tế.