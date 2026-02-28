Chuyển 25 triệu mua hàng online, chủ hộ kinh doanh bị lừa

Tin vào quảng cáo giá rẻ trên mạng, một hộ kinh doanh tại Tây Ninh chuyển 25 triệu đồng vào tài khoản không chính chủ và bị chiếm đoạt.

Công an tỉnh Tây Ninh vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mua bán hàng hóa giá rẻ trên mạng xã hội, sau khi ghi nhận nhiều trường hợp bị chiếm đoạt tiền thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng thường tạo lập tài khoản trên Facebook, Zalo, TikTok, đăng tải nội dung bán hàng với mức giá thấp hơn thị trường kèm theo hình ảnh công ty, đại lý, giấy phép kinh doanh nhằm tạo lòng tin. Tuy nhiên, thông tin về nhân thân, địa chỉ, số điện thoại liên hệ thường sơ sài, thiếu minh bạch.

Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn tham gia nhiều hội, nhóm mua bán, rao vặt trên mạng xã hội, liên tục đăng bài quảng cáo. Khi có người liên hệ, chúng gửi video, hình ảnh hàng hóa, hợp đồng, thậm chí cung cấp căn cước công dân giả để tạo cảm giác giao dịch hợp pháp.

Điển hình là trường hợp anh K.T.H (SN 1986, trú xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh) lên mạng tìm mua máy cơ giới phục vụ kinh doanh. Sau khi kết bạn qua Zalo với tài khoản tên “Trần Đạt”, anh được cung cấp hình ảnh, video máy móc cùng thông tin chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Tin tưởng, anh H. đã chuyển 25 triệu đồng tiền đặt cọc theo yêu cầu. Sau khi nhận tiền, các đối tượng tiếp tục gửi hình ảnh hàng đang chuẩn bị giao và yêu cầu chuyển thêm tiền. Khi anh H. từ chối, toàn bộ liên lạc lập tức bị chặn, hàng hóa không được giao.

Trước tình trạng trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi giao dịch mua bán trực tuyến, nhất là với các tài khoản không rõ thông tin và giá bán thấp bất thường.

Cơ quan Công an nhấn mạnh, người dân tuyệt đối không chuyển khoản đặt cọc khi chưa xác minh rõ người bán; không truy cập đường link lạ; không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin cá nhân. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần ngừng giao dịch ngay và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo người dân nên thận trọng khi thực hiện giao dịch mua bán trên mạng xã hội hoặc qua hình thức trực tuyến. Thực hiện xác minh danh tính đối tượng, tìm hiểu độ uy tín của người bán và chất lượng sản phẩm trước khi mua hàng. Không chuyển tiền đặt cọc trước để tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm dưới bất kỳ hình thức nào. Không truy cập vào các đường dẫn lạ. Tuyệt đối không chia sẻ số tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu, hoặc bất kỳ thông tin nhạy cảm nào.

Trong trường hợp nghi ngờ bản thân bị lừa đảo, người dân cần ngay lập tức báo cáo cho cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ, giải quyết và ngăn chặn kịp thời.

Theo ông Vũ Ngọc Sơn -Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, chúng ta đang sống trong một nghịch lý của kỷ nguyên số: chưa bao giờ việc mua sắm và thanh toán lại tiện lợi đến vậy, nhưng cũng chưa bao giờ tài sản của người dân lại có thể bị đánh cắp nhanh chóng chỉ sau một lần bất cẩn. Các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, từ giả mạo cửa hàng uy tín, chiếm đoạt tài khoản, yêu cầu đặt cọc đến giao hàng kém chất lượng; tội phạm còn sử dụng liên kết độc hại, tin nhắn và cuộc gọi mạo danh để đánh cắp dữ liệu cá nhân, gây ra nguy cơ mất tiền, lộ thông tin và bị lợi dụng cho các hành vi phạm pháp.

Bên cạnh đó, các đối tượng lừa đảo tận dụng mạnh mẽ công nghệ, đặc biệt là Trí tuệ nhân tạo và Deepfake để giả mạo gương mặt, giọng nói người thân nhằm thao túng cảm xúc, lợi dụng lòng tin, lòng tham hoặc nỗi sợ hãi của nạn nhân. Để đối phó với những “cái bẫy vô hình nhưng gây thiệt hại hữu hình” này, theo ông Vũ Ngọc Sơn, Việt Nam cần triển khai đồng bộ khiên 3 lớp: hành lang pháp lý đủ mạnh, công nghệ phòng vệ hiệu quả và kỹ năng số phổ cập đến người dân.

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, an toàn không đến từ may mắn mà đến từ sự hiểu biết và chủ động. Khi hành lang pháp lý, công nghệ phòng vệ và kỹ năng người dùng được kết hợp đồng bộ, tấm “Khiên số 3 lớp” mới phát huy hiệu quả. Khi mỗi người dân trở thành một điểm chốt an toàn, không gian mạng sẽ trong sạch hơn, để chúng ta có thể thật sự “an tâm mua sắm” trong kỷ nguyên số.