Hà Nội

Ngân hàng cảnh báo, tắt ngay quyền Trợ năng trên điện thoại

Số hóa

Ngân hàng cảnh báo, tắt ngay quyền Trợ năng trên điện thoại

Các ngân hàng khuyến nghị người dùng Android tắt quyền Trợ năng cho ứng dụng lạ, tránh nguy cơ bị chiếm quyền và mất tiền trong tích tắc.

Thiên Trang (TH)
Nhiều ngân hàng liên tục phát đi cảnh báo về nguy cơ lừa đảo công nghệ cao.
Quyền Trợ năng (Accessibility) trên Android có thể biến thành “cửa hậu” cho kẻ gian kiểm soát máy.
Khi bị lợi dụng, hacker có thể đọc màn hình, lấy mật khẩu, mã OTP và tự chuyển tiền.
Mã độc thường ngụy trang trong ứng dụng giả mạo thuế, bảo hiểm, tuyển dụng hoặc vay tiền.
Người dùng chỉ phát hiện khi tài khoản đã bị rút sạch, thậm chí vào ban đêm.
Ngân hàng khuyến cáo không cài ứng dụng ngoài kho chính thức và không cung cấp OTP cho bất kỳ ai.
Người dùng nên thường xuyên kiểm tra mục Trợ năng, chỉ cấp quyền cho ứng dụng cần thiết.
Cảnh giác, cập nhật hệ điều hành và theo dõi biến động tài khoản là lá chắn bảo vệ tài sản số.
Thiên Trang (TH)
GALLERY MỚI NHẤT