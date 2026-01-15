Hà Nội

Elon Musk cảnh báo bằng cấp sẽ “vô dụng” sau 4 năm

Số hóa

Elon Musk cảnh báo bằng cấp sẽ “vô dụng” sau 4 năm


Elon Musk cho rằng bằng cấp, kinh nghiệm và tiền bạc đang mất giá nhanh chóng, khi AI phát triển theo hàm mũ và vượt xa khả năng học hỏi của con người.

Thiên Trang (th)
Trong cuộc trò chuyện dài gần ba giờ với Tiến sĩ Peter Diamandis, Elon Musk đưa ra nhận định gây sốc về tương lai của con người trong kỷ nguyên AI. (Ảnh: Moonshots)
Theo ông, đến khoảng năm 2030, kỹ năng con người rèn luyện suốt 10 năm có thể thua AI chỉ học trong vài giây.
Bằng cấp đại học, vốn từng là “tấm vé vàng” cho sự nghiệp, đang mất dần giá trị khi AI có thể truy cập và tổng hợp toàn bộ tri thức nhân loại gần như tức thì.
Không chỉ bằng cấp, kinh nghiệm 20-30 năm cũng bị bào mòn khi máy móc có thể sao chép, chia sẻ và tối ưu hóa kinh nghiệm trên quy mô toàn cầu.
Elon Musk cho rằng lợi thế cạnh tranh dựa trên thâm niên hay chuyên môn lặp lại sẽ khó tồn tại trước tốc độ học tập theo hàm mũ của AI. (Ảnh: Moonshots)
Thậm chí, ông còn đặt dấu hỏi về vai trò lâu dài của tiền bạc khi AI và robot khiến chi phí sản xuất hàng hóa, dịch vụ tiến gần về bằng không.
Trong bối cảnh đó, giá trị cốt lõi của con người không còn nằm ở bằng cấp hay tài sản, mà ở khả năng thích nghi và sáng tạo.
Elon Musk nhấn mạnh kỹ năng quan trọng nhất để tồn tại là biết sử dụng AI như một phần mở rộng của bộ não nhằm giải quyết những bài toán phức tạp của thế giới.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (th)
