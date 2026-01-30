Hà Nội

Số hóa

Lộ gần 150 triệu mật khẩu trần, người dùng phải làm ngay

Gần 150 triệu tài khoản với mật khẩu dạng văn bản thuần túy bị phơi bày công khai, đặt hàng triệu người trước nguy cơ mất tiền và chiếm đoạt dữ liệu.

Thiên Trang (TH)
Một kho dữ liệu khổng lồ chứa gần 150 triệu thông tin đăng nhập vừa bị phát hiện rò rỉ công khai trên không gian mạng.
Một kho dữ liệu khổng lồ chứa gần 150 triệu thông tin đăng nhập vừa bị phát hiện rò rỉ công khai trên không gian mạng.
Cơ sở dữ liệu dung lượng 96GB này bao gồm hơn 149 triệu bản ghi với email, tên đăng nhập và mật khẩu không hề được mã hóa.
Cơ sở dữ liệu dung lượng 96GB này bao gồm hơn 149 triệu bản ghi với email, tên đăng nhập và mật khẩu không hề được mã hóa.
Danh sách bị ảnh hưởng trải rộng từ Facebook, Gmail, Netflix cho đến các sàn tiền điện tử như Binance, thậm chí cả tài khoản .edu và .gov.
Danh sách bị ảnh hưởng trải rộng từ Facebook, Gmail, Netflix cho đến các sàn tiền điện tử như Binance, thậm chí cả tài khoản .edu và .gov.
Nguyên nhân vụ rò rỉ không xuất phát từ các hãng công nghệ lớn mà đến từ mã độc đánh cắp thông tin mang tên Infostealer.
Nguyên nhân vụ rò rỉ không xuất phát từ các hãng công nghệ lớn mà đến từ mã độc đánh cắp thông tin mang tên Infostealer.
Loại mã độc này lây qua phần mềm crack, ứng dụng lậu hoặc tệp đính kèm giả mạo và âm thầm sao chép toàn bộ dữ liệu trình duyệt.
Loại mã độc này lây qua phần mềm crack, ứng dụng lậu hoặc tệp đính kèm giả mạo và âm thầm sao chép toàn bộ dữ liệu trình duyệt.
Nguy hiểm hơn, tội phạm mạng có thể dùng kỹ thuật nhồi nhét thông tin để thử đăng nhập hàng loạt vào ngân hàng và ví điện tử.
Nguy hiểm hơn, tội phạm mạng có thể dùng kỹ thuật nhồi nhét thông tin để thử đăng nhập hàng loạt vào ngân hàng và ví điện tử.
Nếu người dùng có thói quen dùng chung mật khẩu cho nhiều dịch vụ, nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản chỉ tính bằng phút.
Nếu người dùng có thói quen dùng chung mật khẩu cho nhiều dịch vụ, nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản chỉ tính bằng phút.
Các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần đổi mật khẩu ngay, bật xác thực hai lớp và hạn chế lưu mật khẩu trên trình duyệt để tự bảo vệ mình.
Các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần đổi mật khẩu ngay, bật xác thực hai lớp và hạn chế lưu mật khẩu trên trình duyệt để tự bảo vệ mình.
Thiên Trang (TH)
#mật khẩu #rò rỉ dữ liệu #bảo mật #tài khoản #mã độc

