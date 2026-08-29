[INFOGRAPHIC] Razer Naga V3 Pro, chuột gaming 23 nút, đổi 3 kiểu layout

Razer Naga V3 Pro sở hữu 3 cụm nút hông tháo rời, tối đa 23 nút lập trình, cảm biến 50.000 DPI và pin lên đến 155 giờ.
Toyota Land Cruiser Hybrid đang được một số tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết có thể về Việt Nam trong tháng 9/2026, dự kiến bắt đầu bàn giao từ giữa tháng.
Từ ảnh Y2K, selfie bằng camera sau đến collage chuyển động, Reno16 Pro giúp hội bạn thân biến những khoảnh khắc đời thường thành bộ ảnh đậm cá tính.
Toyota Land Cruiser Hybrid đang được một số tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết có thể về Việt Nam trong tháng 9/2026, dự kiến bắt đầu bàn giao từ giữa tháng.
Số liệu từ công ty an ninh mạng Kaspersky Labs cho thấy, số lượng các vụ lừa đảo cài cắm mã độc bằng thủ đoạn giả mạo các dịch vụ và tác nhân AI tăng vọt.
Một chiếc xe sang điện mất giá ngay sau khi rời đại lý không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, trường hợp của chiếc Porsche Macan Turbo Electric này lại gây chú ý.
Mẫu xe SUV Lincoln Corsair vừa ra mắt bản facelift, được trang bị tiêu chuẩn hệ thống hybrid mới công suất 305 mã lực với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.
Pixel 11 mới của Google cho phép người dùng tùy biến kiểu rung cho cuộc gọi và thông báo, nâng cao trải nghiệm cá nhân hóa trên smartphone.
Bên cạnh loạt sản phẩm mới, Hyundai mới đây còn công bố nhiều kế hoạch đáng chú ý về xe tự lái, robotaxi, pin xe điện mới và mở rộng sản xuất.
Mẫu môtô thể thao cỡ nhỏ Yamaha YZF-R2 2026 mới được hãng xe Nhật thiết kế khác biệt hoàn toàn, với điểm chung dễ nhận ra nhất so với "đàn em" R15 là cặp bánh.
AI đang khiến người dùng thay đổi cách tìm kiếm, buộc SEO truyền thống phải chuyển mình khi Google có thể trả lời và thực hiện tác vụ ngay trên màn hình.
Dyson HushJet Mini Cool gây chú ý với trọng lượng 212g, luồng gió 25 m/giây, pin 6 giờ và thiết kế có thể cầm tay, đeo hoặc đặt bàn.
Honda Việt Nam phối hợp cùng KidZania Hà Nội triển khai không gian trải nghiệm dành cho trẻ em, kết hợp tìm hiểu công nghệ xe máy điện với giáo dục ATGT.
Chiếc SUV Lạc Hồng 900 LX đầu tiên đã đến tay khách hàng ở Buôn Ma Thuột, phiên bản tiêu chuẩn có giá khoảng 5 tỷ còn bản chống đạn có giá gần 40 tỷ đồng.
Toyota Việt Nam vừa chính thức nhận Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án xây dựng dây chuyền sản xuất mới.
Một ứng dụng đặt đồ ăn “không giao hàng” đang gây chú ý tại Trung Quốc, nhưng phía sau trò đùa là chiến lược giữ chân người dùng và dòng tiền.
Không cần chi quá nhiều tiền, người dùng vẫn có thể sở hữu iPhone màn hình đẹp, hiệu năng mạnh và camera tốt nếu lựa chọn các mẫu máy cũ.
So với giá niêm yết, mẫu xe SUV MG ZS STD đang bán tại Việt Nam rẻ hơn đến 123 triệu đồng trong khi con số tương ứng của bản LUX là 113 triệu đồng.
Quên mang sạc MacBook không đồng nghĩa với việc máy phải “nằm im”. Sạc điện thoại USB-C có thể dùng tạm nếu đáp ứng đúng chuẩn và công suất.
Claude không được Anthropic hỗ trợ chính thức tại Trung Quốc, nhưng người dùng vẫn có thể tiếp cận với giá rẻ nhờ mạng lưới “Transfer Station” nhiều tầng.
Mitsubishi Triton Savana Sertões sở hữu tấm ốp gầm, giá nóc và bộ dụng cụ cứu hộ chính hãng, nhằm tôn vinh tinh thần của một cuộc đua rally-raid khắc nghiệt.
Tương lai, công nghệ cửa nóc năng lượng mặt trời trên EHS7 sẽ cung cấp phạm vi di chuyển thuần điện tới 80km mỗi ngày cho các mẫu xe điện của Hongqi.