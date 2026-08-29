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[INFOGRAPHIC] Razer Naga V3 Pro, chuột gaming 23 nút, đổi 3 kiểu layout

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Razer Naga V3 Pro, chuột gaming 23 nút, đổi 3 kiểu layout

Razer Naga V3 Pro sở hữu 3 cụm nút hông tháo rời, tối đa 23 nút lập trình, cảm biến 50.000 DPI và pin lên đến 155 giờ.

Thiên Trang
chuot-3-dau.jpg
#Razer Naga V3 Pro #chuột gaming #nút lập trình #cảm biến DPI #phụ kiện gaming #chuột chơi game

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