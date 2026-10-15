Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong ngày đầu mùa báo cáo tài chính

Dow Jones giảm 0,35%, S&P 500 và Nasdaq giảm nhẹ khi cổ phiếu chip bị bán; các nhà đầu tư thận trọng trước kết quả kinh doanh của nhiều ngân hàng lớn.

Thị trường chứng khoán Mỹ khép phiên 13/10 trong sắc đỏ. Phiên này mở màn mùa báo cáo tài chính quý III với kết quả có tốt có xấu từ các ngân hàng lớn, trong khi cổ phiếu chip tiếp tục chịu áp lực bán.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones giảm 180,45 điểm, tương đương 0,35%, xuống 51.670,1 điểm. S&P 500 giảm 0,02% còn 7.805,45 điểm, còn Nasdaq giảm 0,15% xuống 27.204,38 điểm.

Cổ phiếu chip giảm phiên thứ 5 liên tiếp

Chỉ số PHLX đo giá cổ phiếu chip giảm 0,23%, ghi nhận phiên giảm thứ 5 liên tiếp. Nhóm này chịu sức ép sau khi CEO Hock Tan của Broadcom hôm thứ Hai ví một phần dòng vốn đổ vào lĩnh vực chip giống việc “đánh bạc trong casino”. Thêm vào đó, các thông tin về tiến bộ công nghệ của hãng chip nhớ Trung Quốc CXMT làm nhà đầu tư lo ngại cạnh tranh gia tăng.

Micron Technology giảm 3,6%, Applied Materials giảm 7% và Broadcom giảm 0,7%. Nvidia là điểm sáng hiếm hoi khi tăng gần 1%. Trong 5 phiên gần nhất, chỉ số PHLX đã mất hơn 8%, dù vẫn tăng hơn 70% từ đầu năm.

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Ngân hàng giảm dù nhiều báo cáo khả quan

Cổ phiếu ngân hàng cũng bị bán mạnh. Citigroup giảm 5,6% và Goldman Sachs giảm 0,2%, dù lợi nhuận quý III của cả hai vượt dự báo của giới phân tích. Wells Fargo giảm 3,1% do thu nhập lãi ròng không đạt dự báo, còn JPMorgan Chase giảm 0,9% sau khi công bố lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng.

Bà Rebecca Walser, Giám đốc đầu tư Walser Wealth Management, nhận định với CNBC rằng các ngân hàng vẫn báo cáo kết quả khả quan, nhưng kỳ vọng của thị trường đang ở mức cao, và đây là rủi ro chung của các doanh nghiệp trong mùa báo cáo này.

Theo dự báo của giới phân tích, lợi nhuận quý III của các công ty trong S&P 500 tăng bình quân hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn nhờ nhóm công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Tâm lý nhà đầu tư nhìn chung vẫn lạc quan nhờ kỳ vọng vào mùa báo cáo, qua đó phần nào bù lại tác động tiêu cực từ xung đột tại Vùng Vịnh, giá dầu cao và lợi suất trái phiếu tăng. Ông Jake Dollarhide, CEO Longbow Asset Management, nói với Reuters rằng nhiều nhà đầu tư cảm thấy nhẹ nhõm khi thị trường cổ phiếu có thể chú trọng vào lợi nhuận doanh nghiệp, thay vì quá bận tâm đến thị trường trái phiếu, giá dầu và lãi suất.

S&P 500 đã tăng 14% từ đầu năm nhờ cổ phiếu công nghệ gắn với AI, nhưng mức tăng của cổ phiếu trung vị trong chỉ số thấp hơn 5%, và hơn 200 cổ phiếu thành viên đang giảm trong năm. Hệ số giá/thu nhập dự kiến (P/E) của S&P 500 hiện dưới 19 lần, thấp nhất kể từ năm 2023.

Giá dầu giằng co

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giao sau giảm 0,96 USD/thùng, tương đương 0,9%, xuống 105,69 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 0,4 USD, tương đương 0,4%, lên 94,14 USD/thùng. Nhà giao dịch kỳ vọng thỏa thuận về dầu diesel giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể làm dịu căng thẳng nguồn cung, nhưng lo ngại các cuộc tấn công ở Saudi Arabia và Yemen sẽ khiến nguồn cung từ Vùng Vịnh gián đoạn thêm.

Goldman Sachs cho rằng việc Nga bổ sung nguồn cung diesel khó giảm đáng kể áp lực lên giá nhiên liệu toàn cầu. Ngân hàng này ước tính mức tăng 800.000 tấn diesel, tương đương khoảng 6 triệu thùng, chỉ có thể giúp giá bán buôn diesel tại Vịnh Mexico của Mỹ và châu Âu giảm 1-2 USD mỗi thùng. Theo báo cáo của Goldman Sachs, thị trường diesel toàn cầu vẫn chịu áp lực lớn khi tồn kho tại Mỹ giảm 14% và lượng dự trữ quan sát được tại Trung Quốc giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.