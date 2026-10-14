Chứng khoán Mỹ khép phiên 12/10 trái chiều khi nhà đầu tư thận trọng trước báo cáo lợi nhuận của các ngân hàng lớn và số liệu lạm phát tháng 9.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên đầu tuần (12/10) với các chỉ số phân hóa, trong lúc nhà đầu tư chờ mùa báo cáo lợi nhuận quý III và các số liệu lạm phát sẽ được công bố trong tuần.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 195,6 điểm, tương đương 0,38%, lên 51.850,55 điểm. S&P 500 giảm 0,06% xuống 7.807,24 điểm, còn Nasdaq giảm 0,44% xuống 27.245,9 điểm.

Nasdaq chịu áp lực từ cổ phiếu Micron Technology, giảm 3,9% khi nhà đầu tư đánh giá sức cạnh tranh gia tăng từ đối thủ Trung Quốc CXMT, công ty vừa công bố tiến bộ trong phát triển cấu trúc chip mới.

Trong khi đó, cổ phiếu Salesforce tăng 2% sau khuyến nghị mua của các nhà phân tích Bank of America, giúp Dow Jones đi lên. Cổ phiếu Microsoft tăng 1,1%, đưa vốn hóa thị trường của công ty vượt 4 nghìn tỷ USD lần đầu tiên trong một năm, sau khi hãng công bố kế hoạch triển khai chip trí tuệ nhân tạo (AI) tự phát triển.

Trong 11 nhóm ngành chính của S&P 500, năng lượng tăng 1,5% nhờ giá dầu đi lên, còn công nghệ giảm 0,9% và tiêu dùng thiết yếu giảm 0,7%, là hai nhóm yếu nhất.

Giá dầu Brent giao sau tăng 1,84% lên 106,65 USD/thùng, trong bối cảnh căng thẳng tại Vùng Vịnh vẫn ở mức cao. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ gần như đi ngang vào tối 12/10 (giờ Mỹ).

Chứng khoán Mỹ dè dặt chờ mùa báo cáo lợi nhuận và dữ liệu lạm phát. Ảnh minh họa

Các ngân hàng lớn mở màn mùa báo cáo

Sáng 13/10 (giờ Mỹ), JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup và Wells Fargo dự kiến công bố kết quả kinh doanh, cùng với UnitedHealth, thành viên của chỉ số Dow Jones. Theo dữ liệu từ LSEG IBES, giới phân tích dự báo lợi nhuận của các công ty thuộc S&P 500 tăng 30,6% trong quý vừa qua.

Ông Tim Ghriskey, chiến lược gia cấp cao tại Ingalls & Snyder, nhận định với Reuters rằng báo cáo của bốn ngân hàng lớn có thể tạo ra tác động đáng kể. Ông Anthony Saglimbene, Chiến lược gia trưởng thị trường tại Ameriprise, cho rằng ba nhóm ngành chi phối cách nhà đầu tư đánh giá mùa báo cáo gồm ngân hàng, công nghệ lớn và năng lượng.

Trong ngày 13/10, giới đầu tư cũng theo dõi số liệu bán nhà hiện có và phát biểu của ba quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gồm Christopher Waller, Tom Barkin và Susan Collins. Các số liệu lạm phát tiêu dùng, lạm phát sản xuất và doanh số bán lẻ tháng 9 của Mỹ dự kiến được công bố vào cuối tuần.

Lo ngại về lãi suất vẫn hiện hữu

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 ở mức khoảng 20%, còn tháng 12 gần 88%. Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack cho rằng Fed cần thắt chặt chính sách “tương đối nhanh chóng” vì lạm phát đã lan rộng trong nền kinh tế.

Tuần trước, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm đều đạt mức cao nhất 24 năm. Thị trường trái phiếu Mỹ đóng cửa trong phiên 12/10 nhân dịp lễ Columbus.

Dù vậy, ông Tim Holland, Giám đốc đầu tư của Orion, cho rằng báo cáo tài chính doanh nghiệp sẽ là yếu tố lớn nhất chi phối thị trường trong tuần này. Theo ông, kể cả khi lạm phát cao hơn dự báo, nhà đầu tư vẫn tin Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng, và làn sóng đầu tư hạ tầng AI vẫn đang hỗ trợ thị trường. Theo CNBC, tuần này tròn 4 năm kể từ khi thị trường giá lên của S&P 500 bắt đầu, với chỉ số tăng hơn gấp đôi so với đáy 3.577,03 điểm hồi tháng 10/2022.

Sáng 13/10, chứng khoán châu Á phần lớn giảm. Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,20%, Kospi của Hàn Quốc giảm 3,29% khi mở cửa, Kosdaq giảm 2,49% và S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,33%.