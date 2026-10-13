Đồng USD vững giá ở mức cao nhất 18 tháng, tỷ giá trong nước ít biến động

DXY lên 102,6 điểm, cao nhất 18 tháng nhờ nhu cầu trú ẩn và giá dầu cao; tỷ giá trung tâm đi ngang quanh 25.630 đồng, USD ngân hàng bật tăng nhẹ.

Đồng USD tiếp tục giữ vững ở mức cao nhất trong 18 tháng khi căng thẳng Trung Đông leo thang và giá dầu neo cao. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND trong nước gần như đi ngang, chưa chịu nhiều tác động từ sức mạnh của bạc xanh trên thị trường quốc tế.

DXY chạm đỉnh từ tháng 4/2025

Phiên 12/10 (giờ Mỹ), chỉ số Dollar Index (DXY), thước đo USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, tăng 0,37% lên khoảng 102,6 điểm, cao nhất kể từ tháng 4/2025. Theo Dân trí, đầu tháng 9 chỉ số này còn quanh 98,8 điểm và đã tăng liên tục kể từ đó. Ngày 8/10, DXY lần đầu vượt 102 điểm trong 18 tháng.

Hai lực đẩy chính được giới phân tích nhắc đến. Thứ nhất, các cuộc tấn công leo thang cuối tuần qua tại Trung Đông kéo nhà đầu tư về tài sản trú ẩn, trong đó có USD. Phiên 12/10, Brent đóng cửa gần 107 USD/thùng, cao nhất hơn một tuần, sau vụ tấn công vào sân bay ở thủ đô Riyadh (Saudi Arabia).

Thứ hai, giá dầu cao làm tăng áp lực lạm phát, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất. Fed đã tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn 3 năm tại cuộc họp tháng 9. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đặt cược khoảng 80% Fed giữ nguyên lãi suất ở cuộc họp cuối tháng 10, nhưng khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức gần 88%. Ngoài ra, Mỹ là nước xuất khẩu năng lượng ròng nên giá dầu tăng cũng có lợi cho đồng USD.

Bà Beth Hammack, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, cho rằng Fed nên chuyển “tương đối nhanh chóng” sang chính sách thắt chặt vì lạm phát đã lan rộng hơn. Dữ liệu thị trường tương lai cho thấy giá trị các vị thế đặt cược USD tăng lên khoảng 36 tỷ USD tính đến ngày 7/10, so với 8,4 tỷ USD ba tuần trước, chủ yếu do dòng vốn dịch chuyển từ euro.

Đồng USD duy trì đỉnh mạnh nhất 18 tháng. Ảnh minh họa

Euro, yên, bảng Anh đều yếu hơn

Euro giảm 0,4% xuống 1,1156 USD, gần mức thấp nhất trong 17 tháng và ghi nhận tuần giảm thứ năm liên tiếp tuần trước. Nguyên nhân chính là lo ngại về tài khóa của Pháp trước cuộc bầu cử tổng thống 2027.

Chênh lệch lợi suất trái phiếu Pháp và Đức hiện khoảng 140 điểm cơ bản, sau khi tuần trước tiến sát 160 điểm, mức cao nhất từ năm 2012.

USD cũng tăng 0,2% so với yên Nhật lên 158,66 yên, còn bảng Anh giảm 0,2% xuống 1,3203 USD.

Chuyên gia: đà tăng khó bền

Dù vậy, không phải ai cũng cho rằng sức mạnh này sẽ kéo dài. Chiến lược gia Joel Kruger của LMAX Group nhận định tâm lý ngại rủi ro gần đây khó tạo ra đà tăng bền vững cho USD. Ông cho rằng dữ liệu kinh tế Mỹ đang hạ nhiệt, áp lực lạm phát có dấu hiệu dịu bớt và thị trường đã phản ánh phần lớn kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo, nên dư địa tăng thêm của USD là rất hạn chế.

Ông Marc Chandler của Bannockburn Global Forex thì cho rằng trọng tâm nằm ở chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ, nhiều khả năng sẽ ở mức cao. Tuy nhiên, ông cũng nhận định khó có chuyện Fed tăng lãi suất ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tháng 11.

CPI tháng 9 dự kiến công bố ngày 14/10, tiếp theo là chỉ số giá bán buôn (PPI) vào 15/10. Đây là các dữ liệu quan trọng trước cuộc họp chính sách cuối tháng 10 của Fed.

Trong nước: tỷ giá trung tâm đi ngang, USD ngân hàng nhích lên

Tại Việt Nam, tỷ giá diễn biến khác với đồng USD thế giới. Sáng 13/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm 25.633 đồng/USD, tăng 12 đồng so với phiên trước. Với biên độ ±5%, USD được phép giao dịch trong khoảng 24.351-26.915 đồng. Từ giữa tháng 9, tỷ giá trung tâm duy trì ổn định quanh 25.630 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD bật tăng nhẹ sau nhiều phiên giảm liên tiếp. Lúc 8h15 sáng 13/10, Vietcombank niêm yết 25.730 đồng (mua vào) và 26.110 đồng (bán ra), tăng 40 đồng ở cả hai chiều so với sáng 12/10. BIDV tăng 50 đồng ở cả hai chiều, lên 25.740-26.120 đồng. Mức này vẫn thấp hơn một chút so với ngày 8/10, khi Vietcombank niêm yết 25.760-26.140 đồng.

Công ty chứng khoán VNDirect cho rằng tỷ giá được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất VND vẫn cao, nguồn cung ngoại tệ cải thiện nhờ cán cân thương mại tháng 9 thặng dư cùng dòng vốn FDI, trong khi nhu cầu đầu cơ ngoại tệ, vàng và tiền số rất thấp.

VNDirect vẫn cảnh báo áp lực lên tỷ giá còn hiện hữu. Nếu giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng và Fed tiếp tục tăng lãi suất không chỉ một lần, USD/VND có thể chịu sức ép lớn hơn trong trung và dài hạn.