Chưa bổ sung tài sản số vào danh mục kê khai tài sản

Đối với tài sản số, pháp luật hiện hành chưa có quy định đầy đủ nên hiện nay chưa đưa vào dự thảo Luật.

Thiên Tuấn

Chiều 10/12, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng với đại đa số đại biểu Quốc hội bấm nút tán thành.

Trước khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng được thông qua, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình dự án Luật.

Về giá trị tài sản, mức thu nhập phải kê khai và kê khai bổ sung, một số ý kiến đề nghị làm rõ căn cứ của việc quy định tăng giá trị kê khai từ 50 triệu lên 150 triệu và giá trị tài sản, thu nhập bổ sung biến động trong năm từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng; Có ý kiến đề nghị bổ sung “tài sản số” vào danh mục kê khai; làm rõ cách xác định “tổng thu nhập giữa hai lần kê khai” và đề nghị quy định rõ loại tài sản phải kê khai, bao gồm tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản đứng tên chung.

Tiếp thu, giải trình về vấn đề này, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho rằng, việc quy định tăng giá trị kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng và giá trị tài sản, thu nhập bổ sung biến động trong năm từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng căn cứ vào 2 yếu tố chủ yếu sau: Thứ nhất, từ năm 2018 đến nay, có 3 lần tăng lương; Thứ hai, do điều kiện kinh tế xã hội phát triển gấp gần 3 lần, nhất là giá cả trên thị trường có nhiều biến động tăng so với năm 2018.

Giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai từ 150 triệu đồng áp dụng cho ba phương thức kê khai (lần đầu, hằng năm, phục vụ công tác cán bộ), trong khi giá trị tài sản, thu nhập biến động 1 tỷ đồng/năm chỉ áp dụng cho kê khai bổ sung, theo dõi biến động và làm căn cứ xác minh khi giải trình không hợp lý.

Do đó, quy định tại các Điều 35, 40 và 41 là thống nhất và phù hợp với mục tiêu kiểm soát biến động tài sản, thu nhập có giá trị lớn.

Đối với “tài sản số”, pháp luật hiện hành chưa có quy định đầy đủ nên hiện nay chưa đưa vào dự thảo Luật, Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu và đề xuất quy định khi có đủ cơ sở pháp lý và sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Khái niệm “tổng thu nhập giữa hai lần kê khai” được giữ như Luật hiện hành và sẽ được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định. Các tài sản thuộc quyền sở hữu của người kê khai, vợ, chồng, con chưa thành niên (bao gồm quyền sử dụng đất, nhà và tài sản gắn liền với đất hoặc đứng tên chung) đều phải kê khai; danh mục tài sản và mẫu biểu sẽ được Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

CÔNG KHAI, MINH BẠCH TÀI SẢN NHƯNG KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG UY TÍN, DANH DỰ NGƯỜI KÊ KHAI

Với ý kiến đề nghị bổ sung hình thức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia, tiếp thu, giải trình vấn đề này, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, thông tin về tài sản, thu nhập liên quan đến bí mật đời tư và quyền nhân thân của người kê khai nên việc công khai thông tin về tài sản, thu nhập của người kê khai trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia và các phương tiện thông tin đại chúng là không phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật về dân sự.

Vì vậy, pháp luật về phòng, chống tham nhũng hiện hành chỉ quy định việc công khai được thực hiện bằng một số phương thức nhất định để vừa bảo đảm tính công khai, minh bạch trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nhưng cũng bảo đảm thông tin về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn không bị sử dụng vào những mục đích tiêu cực như phát tán, trích dẫn, lan truyền sai sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người kê khai.

Về nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (Điều 33), nhiều đại biểu tán thành bổ sung quy định việc kê khai, giải trình tài sản, thu nhập tăng thêm là tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; có ý kiến đề nghị quy định cụ thể yêu cầu, cơ chế đánh giá và giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết; có ý kiến cho rằng nội dung này đã được điều chỉnh bởi Luật Cán bộ, công chức nên không cần bổ sung.

Báo cáo, giải trình nội dung này, ông Đoàn Hồng Phong cho biết, việc dự thảo Luật bổ sung khoản 3 Điều 33 nhằm thể chế hóa Kết luận số 105-KL/TW ngày 04/12/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, theo đó, đưa việc kê khai và giải trình tài sản, thu nhập thành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, là căn cứ để các cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Các nội dung về trình tự, tiêu chí đánh giá cụ thể thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành về cán bộ, công chức, viên chức và quy định của Đảng. Do đó, Chính phủ đề nghị giữ nguyên quy định của dự thảo.

