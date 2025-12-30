Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng

Ông Phan Xuân Thủy đề nghị công tác tuyên truyền cần được triển khai với tinh thần đổi mới, tư duy và phương thức mới.

Chiều 30/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với 34 điểm cầu trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy khẳng định, đây là thời điểm cao điểm của công tác tuyên truyền nhằm góp phần vào việc chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, tạo ra bầu không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao nhận thức và thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Ông Phan Xuân Thủy đề nghị công tác tuyên truyền cần được triển khai với tinh thần đổi mới, tư duy và phương thức mới, trong đó cần quan tâm phát huy vai trò báo chí đa nền tảng, nhất là nền tảng số. Mỗi sản phẩm báo chí tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng phải là một tác phẩm định hướng sâu sắc, hấp dẫn về nội dung và hình thức, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có khả năng dẫn dắt dư luận xã hội.

Trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh với nhiều thông tin nhiễu loạn và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị đội ngũ những người làm báo tăng cường trách nhiệm chính trị, đạo đức nghề nghiệp, thể hiện rõ tinh thần của người làm báo cách mạng Việt Nam và làm tốt vai trò người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa để củng cố niềm tin của nhân dân

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương - Tổ phó Thường trực Tổ Biên tập văn kiện Đại hội XIV báo cáo chuyên đề về những điểm mới trong công tác tổ chức và nội dung cốt lõi của dự thảo các văn kiện trình Đại hội.

Theo GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Đại hội XIV có vị trí đặc biệt quan trọng khi mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và được tiến hành trong điều kiện bình tĩnh, tự tin, dân chủ hóa rất rộng rãi. Một trong những điểm mới nổi bật là việc tích hợp tất cả các văn kiện vào một bản Báo cáo chính trị duy nhất nhằm đảm bảo sự thống nhất tuyệt đối về đường lối, đồng thời được xây dựng theo hướng ngắn gọn, cô đọng, dễ hiểu, dễ hành động.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn cũng chia sẻ, quá trình xây dựng văn kiện lần này thể hiện tính dân chủ cao với sự tham gia của hàng chục nghìn chuyên gia, nhà khoa học và cuộc xin ý kiến nhân dân rộng khắp, thu hút hàng chục triệu người tham gia đóng góp, thể hiện rõ ý chí và khát vọng phát triển của toàn dân tộc.

Hội nghị cũng nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trình bày chuyên đề về đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền Đại hội XIV, nhằm trang bị phương pháp, kỹ năng làm báo hiện đại, đa nền tảng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên trên toàn quốc.