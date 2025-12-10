Đào tạo chuyên sâu lĩnh vực sức khoẻ do Bộ Y tế quản lý

Các chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa do Bộ Y tế hướng dẫn và quản lý.

Sáng 10/12, Quốc hội thông qua ba dự án luật về giáo dục, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

MIỄN PHÍ SÁCH GIÁO KHOA CHO HỌC SINH

Trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn báo cáo: Chính phủ đã tiếp thu ý kiến, chỉnh lý theo hướng quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc.

Việc này nhằm bảo đảm cho phép Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn phương án biên soạn một bộ sách mới hoặc lựa chọn, chỉnh lý từ các bộ sách hiện hành, tùy thuộc vào tình hình thực tiễn và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, dự thảo tiếp tục giao Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, đồng thời, bỏ quy định "giao Chính phủ quy định chi tiết về xã hội hóa sách giáo khoa".

Về văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (sửa đổi, bổ sung Điều 12), Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay, Chính phủ chỉ đạo rà soát, chỉnh lý thống nhất quy định không cấp bằng trung học cơ sở, thay bằng cụm từ "hoàn thành chương trình trung học cơ sở hoặc tương đương" trong toàn bộ dự thảo Luật.

Đồng thời, dự thảo quy định văn bằng, chứng chỉ được cấp dưới dạng bản giấy hoặc bản số, nhằm thúc đẩy triển khai các chủ trương về chuyển đổi số trong giáo dục.

Bên cạnh đó, dự thảo chuẩn hóa thuật ngữ "văn bằng chương trình đào tạo chuyên sâu của một số ngành, lĩnh vực đặc thù" thay cho "văn bằng tương đương", phản ánh đúng bản chất các văn bằng như bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư; bảo đảm thống nhất với dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Dự thảo cũng quy định rõ Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quản lý văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân để bảo đảm linh hoạt, kịp thời điều chỉnh theo yêu cầu thực tiễn, đồng thời giữ tính thống nhất, liên thông và minh bạch của hệ thống.

Đối với các chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng như bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, việc hướng dẫn tổ chức thực hiện và quản lý do Bộ Y tế thực hiện theo quy định tại dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

BỘ Y TẾ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO LĨNH VỰC SỨC KHOẺ

Về Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), theo Bộ trưởng, Chính phủ tiếp thu các ý kiến cho rằng Luật hiện hành đã trao quyền tự chủ cho đại học nhưng chưa đi vào thực chất.

Trên cơ sở đó, dự thảo Luật lần này đã quy định đầy đủ các nhóm tự chủ bao gồm: tự chủ học thuật, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính, đồng thời khẳng định trách nhiệm giải trình là nghĩa vụ pháp lý bắt buộc.

Những chỉnh lý này nâng quyền tự chủ trở thành thực chất, song hành với cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm liêm chính học thuật, minh bạch và chất lượng hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Về nhóm chủ đề về đào tạo chuyên sâu sau đại học cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, II của Bộ Y tế và liên thông giữa bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa với bằng tiến sĩ, thạc sĩ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Bộ Y tế nghiên cứu, thảo luận dưới góc độ chuyên môn.

Hai Bộ thống nhất: Các chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa do Bộ Y tế hướng dẫn, tổ chức thực hiện và quản lý.

Quy định này nhằm tăng cường trách nhiệm của Bộ Y tế trong quản lý đào tạo sau đại học chuyên sâu lĩnh vực sức khỏe.

Về Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), báo cáo tiếp thu, giải trình, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, dự thảo luật bổ sung trung học nghề cùng bậc học với THPT, tích hợp giữa kiến thức cốt lõi của chương trình THPT và chuyên môn nghề, nhằm thúc đẩy hiệu quả phân luồng, hướng nghiệp, vừa góp phần phổ cập giáo dục THPT, vừa cung ứng nguồn nhân lực trẻ có kỹ năng nghề cho phát triển KH-XH đất nước.

Dự thảo Luật đã định vị vị trí của trung học nghề trong Khung trình độ quốc gia và Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân; quy định rõ mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo của trung học nghề, trung cấp và văn bằng cấp cho người học đồng thời sẽ quy định cụ thể chuẩn chương trình đào tạo, cấu trúc chương trình, khối lượng học tập của trung học nghề trong các văn bản hướng dẫn luật.