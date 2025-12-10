Chủ xe Việt: Đi Mercedes, BMW rồi lái VinFast VF 8 thấy sướng

Bước sang tháng 12/2025, thời điểm sôi động nhất của thị trường xe trong năm, người mua đang đứng trước cơ hội sở hữu VF 8 - mẫu D-SUV trang bị “không thiếu thứ gì” nhưng lại vô cùng thân thiện với người dùng nhờ chi phí sử dụng “hợp ví”.

“Xe đắt gấp đôi cũng chưa mạnh bằng VF 8”

Anh Ngô Quốc Việt (Hà Nội) là một trong những khách hàng đặc biệt khi đặt mua VF 8 chỉ một ngày sau khi xe xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lý do theo anh chỉ đơn giản vì tin tưởng thương hiệu VinFast và những thông số vượt trội trong tầm giá của mẫu D-SUV.

Sau một thời gian sử dụng, anh khẳng định, quyết định chóng vánh của bản thân là không hề sai, đặc biệt là bởi cảm giác lái tuyệt vời mà VF 8 mang lại. Nhận định của anh Việt xuất phát từ sự êm ái, cách âm tốt và cảm giác vô cùng dễ chịu khi cầm vô lăng của mẫu xe Việt. “Ngồi không mỏi lưng khi đi đường dài. Chạy BMW, Mercedes cũng không sướng được như xe này”, anh Việt nói.

Riêng về sức mạnh, anh cho rằng ngay cả các mẫu xe có giá gấp đôi cũng không thể mạnh được như VF 8. Mẫu D-SUV Việt có khối động cơ tới hơn 400 mã lực, cùng mô-men xoắn lên tới 620Nm với phiên bản Plus. Những thông số này giúp VF 8 xóa bỏ hoàn toàn cảm giác hụt hơi khi tăng tốc của các mẫu xe xăng cùng tầm tiền.

Chia sẻ thêm về sự khác biệt giữa xe xăng và xe điện, anh Lưu, chủ nhân một chiếc Santa Fe đời 2020 đã đi hơn 60.000 km, cảm nhận rõ những lợi thế vượt trội của VF 8. Ví dụ như khi ở dải tốc độ thấp, từ 0-40km/h, chiếc xe động cơ đốt trong của anh bị ì, cùng với đó là tiếng máy gào lớn vọng vào khoang lái rất rõ. Ngoài ra, anh Lưu cũng cảm nhận được độ rung của chiếc xe xăng khi nhấn ga. Trong khi đó, riêng với VF 8, cảm giác chỉ đơn giản là “dính lưng”. Chưa kể, khi đi vào đường gồ ghề, chiếc D-SUV nhà VinFast cho thấy khả năng vận hành mượt mà, êm ái và vững chắc hơn hẳn, thay vì cảm giác “nhảy tưng tưng” ở chiếc xe xăng.

Cơ hội vàng để chốt đơn “không phải nghĩ”

Một trong những yếu tố khiến VF 8 trở thành lựa chọn thực dụng cho gia đình là chi phí vận hành thấp hơn nhiều so với xe xăng truyền thống. Chủ kênh Xe và Công nghệ, reviewer Minh Hải, người đã sử dụng VF 8 gần 3 năm và lăn bánh 46.000 km, cho biết chi phí sử dụng của mẫu xe này vô cùng tiết kiệm. Đặc biệt, các chủ xe điện được miễn phí hoàn toàn chi phí sạc điện tại hệ thống sạc công cộng của V-Green tới giữa năm 2027.

Cũng theo reviewer này, kể cả khi chính sách miễn phí sạc điện không còn, với mức tiêu hao trung bình của xe vào khoảng 20 kWh/100 km và giá điện khoảng 3.500 đồng/số, chi phí vận hành của VF 8 chỉ khoảng 70.000 đồng cho 100 km - tương đương 1/2 - 1/3 chi phí của xe xăng cùng kích thước.

Một điểm khác khiến anh Minh Hải hài lòng là độ bền của pin. Sau lần bảo dưỡng ở mốc 30.000 km, phần trăm chai pin được đo là 0%. Dù đã trải qua hàng vạn km, từ nội thành đến cao tốc, pin vẫn duy trì dung lượng ổn định. Không chỉ pin, ngoại thất và nội thất sau gần 3 năm sử dụng vẫn giữ được độ mới cao. Đây cũng là yếu tố đáng tiền, tạo nên sự an tâm về lâu về dài cho người sử dụng.

Theo nhiều chủ xe, sự hài lòng còn đến từ hệ sinh thái trạm sạc - xưởng dịch vụ của VinFast. Anh Phạm Anh Dũng, một chủ xe VF 8 tại TP.HCM, cho biết, trước khi mua xe, anh có đôi chút e ngại việc di chuyển giữa các tỉnh. Tuy nhiên, khi chính thức sở hữu xe, tâm lý đó hoàn toàn biến mất.

“Giờ đi đâu cũng gặp trạm sạc, từ trung tâm thương mại, bãi xe công cộng đến bến xe, chung cư, thậm chí nhiều trạm sạc ngay lòng đường vô cùng tiện lợi”, anh chia sẻ.

Theo anh Dũng, việc “có trạm sạc ở mọi điểm chạm” với hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc chính là yếu tố giúp VF 8 nói riêng và xe điện trở nên tiện dụng không kém xe xăng, thậm chí thoải mái hơn vì có thể sử dụng 24/7, hoàn toàn không bị phụ thuộc vào thời gian làm việc như các trạm xăng.

Với loạt lợi thế lớn, VF 8 từ khi xuất hiện đã khiến người dùng Việt lên cơn sốt. Đặc biệt, trong giai đoạn cuối năm nay, khi loạt ưu đãi lớn đang được áp dụng, VF 8 càng trở thành lựa chọn được săn đón của nhiều người đã lỡ phải lòng mẫu xe điện Việt.

Cụ thể, trong tháng 12/2025, người mua VF 8 sẽ được hưởng ưu đãi 4%, hỗ trợ bằng tiền mặt tới 100 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện, tặng voucher nghỉ dưỡng Vinpearl trị giá 50 triệu đồng (có thể quy đổi sang tiền mặt). Ngoài ra, người mua được nhận 50 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi khách hàng đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TPHCM.

Khi ưu đãi lớn đồng loạt kích hoạt trong tháng 12, người mua đang đứng trước cơ hội hiếm có để sở hữu một mẫu SUV điện mạnh và nhiều công nghệ, nhưng lại có chi phí lăn bánh khoảng 900 triệu đồng - mức giá quá hấp dẫn để nhiều khách hàng có thể “chốt đơn không lo nghĩ”.