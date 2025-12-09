Người dùng VinFast VF 8: Cảm giác như lái “siêu xe”, với chi phí chưa tới 1 tỷ đồng

Sở hữu hàng loạt trang bị vượt trội trong tầm giá cùng cảm giác lái như “siêu xe”, VinFast VF 8 đang thu hút các gia đình cũng như những doanh nhân ưa thích cảm giác mạnh.

Trong tháng 12, loạt ưu đãi “khủng” từ nhà sản xuất mang tới cho khách hàng cơ hội tốt chưa từng có để sở hữu mẫu D-SUV nhà VinFast.

Thỏa mãn đam mê tốc độ với cảm giác lái “gây nghiện”

Với những người trẻ đam mê thể thao và tốc độ như anh Ngô Hải (Đà Nẵng), một doanh nhân khởi nghiệp thuộc thế hệ 9X, VinFast VF 8 là lựa chọn sau khi trải nghiệm kỹ lưỡng nhiều mẫu xe xăng cùng phân khúc và tầm tiền. Anh Hải khẳng định, bản thân mua VF 8 không phải theo trào lưu mà là một quyết định đã cân nhắc kỹ.

Lựa chọn phiên bản Plus với sức mạnh 402 mã lực, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, anh Hải cho biết, xe điện mang lại nhiều cảm xúc lái hơn xe động cơ đốt trong và đó chính là điều đã chinh phục anh trong suốt quá trình sử dụng xe. “Xe tăng tốc rất nhanh, người như giật bắn vào lưng ghế”, anh dí dỏm nói, đồng thời khẳng định VF 8 là một lựa chọn mà anh thấy hoàn toàn xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Trải nghiệm thực tế cho thấy, VF 8 có thể bứt tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên trong chưa đầy 6 giây. Đây là con số không tưởng đối với các đối thủ chạy xăng, dầu cùng phân khúc. Reviewer Kenz Nguyễn thừa nhận, gia tốc của VF 8 cho người dùng cảm giác “rất siêu xe”. “Vô lăng có lực siết tốt và phản hồi nhạy bén theo ý muốn người lái khi di chuyển tốc độ cao”, reviewer này nói thêm.

Cảm xúc tích cực khi vận hành đã khiến cho nhiều người dùng đam mê VF 8, trong đó có anh Thành Trung (Hà Nội). Mặc dù VF 8 không phải chiếc xe “đầu đời” nhưng đây là chiếc xe anh dùng nhiều nhất trong nửa năm qua. Đi làm, du lịch cùng gia đình hay những chuyến công tác ở tỉnh, mẫu xe điện của VinFast đều là lựa chọn hàng đầu, đến mức vợ anh còn phải nói rằng anh… “có mới nới cũ” với chiếc xe xăng vẫn đang để ở nhà. “Lái xe điện, đặc biệt là VF 8 một thời gian thấy thích và dần nghiện”, anh Trung nói thêm.

Ngoài ra, với nền tảng khung gầm vững vàng, hệ thống treo với khả năng dập tắt dao động nhanh, VF 8 không chỉ chinh phục những người ưa cảm giác lái, mà còn là chiếc xe phù hợp cho khía cạnh sử dụng gia đình. Hệ thống ghế da, điều hòa nhiệt độ tích hợp lọc không khí, bụi mịn, cửa sổ trời, không gian để chân rộng rãi… là những trang bị được khách hàng đánh giá cao trên VF 8.

Tầm giá trên 900 triệu để sở hữu “cấu hình” tốt nhất phân khúc

Lựa chọn xe điện đối với anh Thành Trung không chỉ bởi khả năng vận hành mà còn vì sự yên tâm về mọi mặt.

Điểm tựa chắc chắn nhất theo anh là số lượng trạm sạc phủ khắp 34 tỉnh thành giúp các chủ xe như anh hoàn toàn quẳng gánh lo sạc điện dù ở bất cứ hành trình nào. Đặc biệt, theo anh, số lượng trạm sạc tốc độ cao, quy mô lớn trong thời gian gần đây mọc lên ngày càng nhanh giúp các chủ xe ngày càng cảm nhận được sự tiện lợi. Ngoài ra, không thể không kể tới hệ thống xưởng dịch vụ “không đối thủ” của VinFast với 350 xưởng trên cả nước, gấp nhiều lần các thương hiệu đã có mặt ở Hà Nội trong nhiều thập kỷ.

Về chi phí, anh Trung nhận đinhk, số tiền để sở hữu VF 8 đang ở mức không thể tốt hơn bởi những chính sách mạnh tay của VinFast dịp cuối năm như: ưu đãi 4%, hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện với ưu đãi tiền mặt tới 100 triệu đồng, giảm 2% giá xe nếu đặt online trên trang vinfastauto.com. Ngoài ra còn là ưu đãi voucher nghỉ dưỡng Vinpearl có thể quy sang tiền mặt trị giá 50 triệu đồng và món quà 70 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub nếu khách hàng đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TPHCM.

Tính tổng mức ưu đãi, chi phí lăn bánh của VF 8 chỉ khoảng 900 triệu đồng, gần như thấp nhất phân khúc D-SUV trong khi các trang bị về mặt tiện nghi, an toàn, công nghệ của VF 8 là hơn hẳn.

Chi phí sử dụng hàng ngày của VF 8 cũng thấp đến khó tin nhờ chính sách miễn phí sạc tới tháng 6/2027 của VinFast. “Điều khiến tôi thấy thích thú khi lựa chọn xe điện của VinFast là chi phí sử dụng rẻ hơn… nước lã. Chi phí bảo dưỡng theo phản ánh của cộng đồng chủ xe cũng chỉ bằng khoảng 1/3 hoặc 1/4 xe xăng cùng tầm tiền. Đúng là đi xe điện sướng đủ đường”, anh Trung chia sẻ.

Vận hành mạnh mẽ, tiện nghi cao cấp và chi phí nuôi xe rẻ bất ngờ giúp VF 8 trở thành lựa chọn mang lại lợi ích bền vững hơn nhiều so với các mẫu xe xăng cùng tầm.