Phân tích vị trí chiến lược của Hải Phòng, "cửa ngõ ra Biển Đông", Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tin tưởng, Hải Phòng sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh như trên tại buổi làm việc với TP. Hải Phòng chiều 11/9 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Mạnh

Hải Phòng gánh trọng trách rất lớn

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, Hải Phòng là 1 trong 3 cực tăng trưởng của cả nước. Thành phố có quy mô kinh tế đứng thứ 3 toàn quốc, quy mô xuất nhập khẩu đứng thứ 2, thu ngân sách đứng thứ 3. Do đó, Hải Phòng đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Việc hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương mở ra không gian kinh tế và tiềm năng phát triển rộng lớn cho thành phố Hải Phòng mới.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả toàn diện Hải Phòng đã đạt được, cũng như tầm quan trọng rất lớn của thành phố Hải Phòng đối với nền kinh tế đất nước.

Nhấn mạnh, "Hải Phòng gánh trọng trách rất lớn", Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị với tầm vóc mới, thành phố Hải Phòng mới cần tham khảo kỹ lưỡng kinh nghiệm quốc tế, vận dụng phù hợp với thực tiễn, đặc thù địa phương trong việc quy hoạch Hải Phòng (mới); xây dựng khu kinh tế tự do; lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, có công nghệ cao gắn với chuyển giao khoa học, công nghệ, bảo đảm sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng gợi mở các trụ cột phát triển trong thời gian tới của Hải Phòng, như: Công nghiệp cảng biển và logistics đường thủy nội địa; đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển; phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch; phát triển công nghệ cao, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo,…

Đồng thời mong muốn và tin tưởng Hải Phòng tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, "xắn tay" tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời động viên để khu vực doanh nghiệp phát triển nhanh, tăng trưởng mạnh, đóng góp lớn, gắn với phát triển kinh tế hộ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Phó Thủ tướng cũng cho các ý kiến cụ thể đối với Hải Phòng về công tác giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các dự án hạ tầng chiến lược; không ngừng nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

Đối với xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, bên cạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở thực sự chuyên nghiệp, trách nhiệm; bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cấp xã,...Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị Hải Phòng quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý, điều hành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

đi đầu trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Trước đó, báo cáo tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết trong bối cảnh đối diện nhiều khó khăn, khối lượng công việc sau hợp nhất rất lớn, thành phố vẫn nỗ lực bảo đảm các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Trung ương giao, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi làm việc.

Sau thực hiện hợp nhất 2 địa phương Hải Phòng và Hải Dương, hệ thống chính trị của thành phố Hải Phòng mới bảo đảm đồng bộ, đoàn kết. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Hải Phòng 8 tháng năm 2025 ở mức cao so với mặt bằng chung cả nước.

Cụ thể, GRDP của Hải Phòng (sau sắp xếp) 6 tháng đầu năm 2025 ước tăng 11,2% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng năm 2025 tăng 14,51%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt gần 108.000 tỷ đồng, tăng 18,28%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 8 tháng năm 2025 ước đạt gần 244.000 tỷ đồng, tăng 14,78%; tổng thu ngân sách trên địa bàn 8 tháng đầu năm hơn 132.000 tỷ đồng, đạt 89,7% dự toán Trung ương giao, đạt 89,1% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 29,5% so với cùng kỳ…

Trong bối cảnh khó khăn chung, thu hút đầu tư của Hải Phòng đạt kết quả tích cực với 1.923 triệu USD FDI, bằng 94,4% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, thu hút đầu tư trong nước có bước tăng trưởng lớn, đạt hơn 324.502 tỷ đồng.

Hải Phòng cũng là địa phương đi đầu trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội với các chương trình xóa nghèo, xóa nhà tạm đều về đích sớm.

Trước yêu cầu tìm động lực tăng trưởng mới, thành phố Hải Phòng sớm đẩy nhanh tiến độ thành lập khu kinh tế phía Nam với khu thương mại tự do, cảng Nam Đồ Sơn, sân bay quốc tế Tiên Lãng…Đồng thời, tích cực phối hợp triển khai nhiều dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng…

Các dự án, công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp sáng tạo, cách làm hiệu quả, tạo động lực đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhiều dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng được triển khai thực hiện, kỳ vọng mở ra những không gian phát triển mới cho Hải Phòng.

Về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến 31/8, Hải Phòng giải ngân đạt 21.773,9 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm trước được phép kéo dài là 24,507 tỷ đồng, đạt 42,1%; giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 là 21.749,4 tỷ đồng, đạt 60,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 55,3% kế hoạch vốn thành phố giao, cao hơn cùng kỳ năm trước…

Hải Phòng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải đến năm 2025; đề nghị Bộ Tài chính sớm thẩm định trình Thủ tướng quyết định thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng sau khi có tờ trình của UBND Thành phố; lựa chọn phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của thành phố Hải Phòng đối với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, giải quyết dứt điểm các kiến nghị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Hải Phòng. Đồng thời cho ý kiến đối với các đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.