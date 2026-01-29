Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước

Tối 28/1, tại Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN.

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng - Hà Nội - Nghệ An - Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự tại điểm cầu Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng.

Tham dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh có Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Tham dự tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Cùng dự tại các điểm cầu có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ đảng viên và đông đảo nhân dân các tỉnh, thành phố tại các điểm cầu.

Từ điểm cầu Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu, nhấn mạnh: Chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam - một sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và là dịp để mỗi chúng ta nhìn lại trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Nhân dân và trước tương lai của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư cho biết cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với những miền đất, những dấu mốc đã kết tinh thành một trục di sản lịch sử - cách mạng - văn hóa thống nhất của dân tộc Việt Nam. Từ quê hương Nghệ An - nơi hun đúc tinh thần yêu nước và nhân ái; từ Thành phố Hồ Chí Minh - nơi Người ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng giải phóng dân tộc. Để rồi sau 30 năm bôn ba, Người trở về Tổ quốc, đặt chân lên mảnh đất Cao Bằng, dựa vào nhân dân, gây dựng căn cứ địa cách mạng, mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh đất nước.

Sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ là sự trở về về mặt địa lý, mà là sự trở về với nhân dân, với thực tiễn dân tộc, với con đường độc lập, tự chủ của cách mạng Việt Nam. Từ những quyết định chiến lược được hình thành nơi núi rừng Cao Bằng, con đường cách mạng Việt Nam được xác lập, dẫn tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh Nhà nước Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026) “Hai tay xây dựng một sơn hà”. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN.

Tổng Bí thư khẳng định giá trị lớn nhất của sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ nằm ở lịch sử, mà ở những bài học còn nguyên ý nghĩa thời đại. Đó là bài học về tự lực, tự cường - điều kiện tiên quyết để giữ vững độc lập dân tộc. Đó là bài học dựa vào nhân dân - nguồn sức mạnh bền vững nhất của cách mạng. Đó là bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại - độc lập mà không biệt lập, hội nhập mà không hòa tan.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, những bài học ấy càng nhắc nhở chúng ta một yêu cầu có tính nguyên tắc: muốn giữ vững độc lập phải có nội lực đủ mạnh; muốn phát triển bền vững phải có đồng thuận xã hội; muốn đi xa phải kiên định tự chủ, giữ vững kỷ cương, đề cao hiệu quả.

Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Điều quan trọng nhất lúc này là chuyển mạnh từ quyết tâm chính trị sang hành động cụ thể, từ định hướng sang kết quả thực chất.

Đến năm 2030, mục tiêu cao nhất không phải là những con số hình thức, mà là đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt và thực chất hơn: thu nhập ổn định hơn, việc làm bền vững hơn; người dân được tiếp cận thuận lợi hơn với giáo dục, y tế, nhà ở và các dịch vụ thiết yếu; khoảng cách phát triển giữa các vùng, nhất là vùng căn cứ địa cách mạng, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước được thu hẹp.

Đến năm 2045, hướng tới một Việt Nam phát triển, tự chủ, an toàn và thịnh vượng; nơi con người thực sự là trung tâm của phát triển; nơi mỗi người dân được tôn trọng, được bảo đảm an sinh và có cơ hội phát triển toàn diện.

Những mục tiêu đó không đo bằng khẩu hiệu, mà phải được kiểm chứng bằng chất lượng cuộc sống hằng ngày của Nhân dân và bằng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026) “Hai tay xây dựng một sơn hà”. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN.

Tổng Bí thư nhắc lại sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cao Bằng chí ít cũng phải phấn đấu để cao bằng người ta; phải cao bằng những tỉnh tốt nhất; tốt nhất là Cao Bằng vượt mức không ai bằng”. Tổng Bí thư nhấn mạnh, lời căn dặn ấy hôm nay được đặt trong yêu cầu mới: cao về ý chí tự lực, cao về niềm tin của nhân dân, cao về chất lượng phát triển. Chăm lo cho vùng cội nguồn cách mạng, cho đồng bào các dân tộc thiểu số, cho vùng biên giới không chỉ là chính sách xã hội, mà là đầu tư cho nền tảng an ninh, cho tương lai dài hạn của quốc gia.

Tổng Bí thư bày tỏ trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chúng ta nguyện đoàn kết một lòng, kiên định con đường đã lựa chọn; kế thừa xứng đáng di sản mà Người để lại; hành động quyết liệt, làm việc hiệu quả, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự chủ, hùng cường và thịnh vượng, đóng góp tích cực cho hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới.

Cầu truyền hình Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam mang tên “Hai tay xây dựng một sơn hà” là chương trình quy mô lớn với sự tham gia của hơn 800 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên, trong đó, tại điểm cầu Cao Bằng là hơn 350 người.

Kết cấu cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" được tổ chức theo mạch tư duy “từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại”, gồm 3 chương.

Chương 1: “Đôi tay vạch đường”, nhìn lại khoảnh khắc Bác Hồ trở về Tổ quốc đầu năm 1941 và lựa chọn Cao Bằng làm địa bàn chiến lược để trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Nội dung của chương lý giải tầm nhìn và bản lĩnh của Người trong việc nhận diện thời cơ - xác định kẻ thù - chọn đúng ưu tiên sống còn của dân tộc. Đây là chương của định hướng, quyết sách, phương pháp, nơi “đôi tay” của Người vạch ra con đường đi cho dân tộc.

Chương 2: “Vòng tay nhân dân”, làm rõ bài học lấy dân làm gốc và sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân khi đường lối đúng được nhân dân tin theo và cùng hành động. Từ việc xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng, mở rộng phong trào Việt Minh đến cao trào đấu tranh trên cả nước, cách mạng đi từ thắng lợi từng bước đến thắng lợi quyết định, kết tinh bằng cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 - thời khắc ý Đảng hòa cùng lòng dân, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên độc lập.

Chương 3: “Giương cao ngọn cờ”, khẳng định giá trị thời đại của những quyết sách mang tính chiến lược từ năm 1941 trong bối cảnh hôm nay. Nội dung của chương nối tinh thần Hồ Chí Minh với kỷ nguyên mới sau Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh các bài học còn nguyên sức sống: chọn đúng ưu tiên chiến lược, phát huy nội lực, tự lực - tự cường chiến lược, đại đoàn kết và kiên định mục tiêu quốc gia.

Các đại biểu tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN.

Đan xen giữa các phóng sự, dẫn chuyện của phóng viên, MC và giao lưu trò chuyện... là những ca khúc tiêu biểu qua các thời kỳ như Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Lá cờ Đảng… được xử lý theo tinh thần đương đại, hòa quyện chất liệu dân gian - dân ca gắn với từng điểm cầu.

Bốn điểm cầu được thiết kế theo mô hình “mạch nguồn - lan tỏa - hội tụ”. Điểm mới của phần thể hiện mỗi điểm cầu đảm nhiệm một chức năng tư tưởng trong kịch bản.

Hình tượng xuyên suốt là “Đôi bàn tay”: đôi tay ra đi tìm đường cứu nước, đôi tay đặt dấu mốc trở về, đôi tay vạch đường lối trong gian khó và đôi tay của thế hệ hôm nay nắm chặt nhau để dựng xây tương lai. Một biểu tượng giản dị nhưng đủ mạnh để kết nối lịch sử với hiện tại.

Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN.

Ngôn ngữ thể hiện lấy âm nhạc làm mạch cảm xúc, chọn các ca khúc tiêu biểu theo từng thời kỳ nhưng được xử lý đương đại, hòa quyện chất liệu dân gian - dân ca vùng miền để gắn với các điểm cầu. Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình có sự kết hợp chất liệu dân gian vùng miền: then, hát ru, ví giặm, chất liệu Nam Bộ, sự hòa quyện của nhiều giọng điệu, một tinh thần.

Từ điểm tựa Cao Bằng - cội nguồn cách mạng, cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" góp phần tạo nên một “cuộc vận động tinh thần” quy mô quốc gia: Cả nước hướng về Cao Bằng như một lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết và khát vọng phát triển bền vững.

Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN.

Chương trình không chỉ là tưởng nhớ quá khứ, mà là lời hiệu triệu hành động cho hiện tại và tương lai: Mỗi thế hệ tiếp tục nâng cao ngọn cờ độc lập, phát triển và khát vọng vươn lên bằng trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của mình.

Chiều cùng ngày, Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác Hồ, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó và tham quan hang Cốc Pó - nơi Bác Hồ trở về nước lãnh đạo cách mạng.