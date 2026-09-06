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Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm Hàn Quốc và Mông Cổ

Việt Nam coi trọng, mong muốn tiếp tục đưa quan hệ với hai nước Hàn Quốc, Mông Cổ  phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững lâu dài.

Tuệ Minh

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân, ngày 6/9, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân lên đường thăm Hàn Quốc và Mông Cổ. Ảnh: TTXVN.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ; Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh cùng tham gia Đoàn.

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các định hướng, thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao với hai đối tác.

Chuyến thăm khẳng định Việt Nam coi trọng, mong muốn tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc và Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững lâu dài.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lần đầu tiên thăm chính thức hai nước trên cương vị Chủ tịch Quốc hội thể hiện sự coi trọng quan hệ song phương và thể hiện vai trò quan trọng của kênh nghị viện trong tổng thể quan hệ đối ngoại của Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ.

#Chủ tịch Quốc hội #Trần Thanh Mẫn #Hàn Quốc #Mông Cổ #quan hệ ngoại giao #đối tác chiến lược

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