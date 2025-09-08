Hà Nội

Chủ phòng khám nha khoa ở TP.HCM cầm gậy sắt đe doạ, đuổi đánh khách hàng

Công an phường Hạnh Thông đang làm rõ vụ việc một phụ nữ mặc áo blouse trắng cầm hung khí đe dọa khách hàng tại phòng khám nha khoa trên đường Trần Thị Nghỉ.

Trường Hân t/h

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ mặc áo blouse có thái độ vô cùng hung hãn, đánh và cầm hung khí đe dọa, ném vỡ điện thoại một người phụ nữ khiến nhiều người xôn xao.

Theo tìm hiểu, sự việc diễn ra vào ngày 3/9, tại cở sở nha khoa Tuyết Chinh, đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một phụ nữ là khách hàng đang ngồi trong phòng khám thì xảy ra mâu thuẫn với một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, được cho là bác sĩ nha khoa và là chủ phòng khám. Trong lúc lời qua tiếng lại, vị khách dùng điện thoại quay hình thì bị người mặc áo blouse cầm gậy gí vào mặt, kéo ngã, bóp cổ và giật điện thoại ném xuống đất.

Toàn bộ sự việc được người bạn của nạn nhân ghi lại

Thấy vậy, một người đàn ông lao vào ngăn cản thì bị người phụ nữ mặc áo blouse đánh vào mặt. Sau đó, người phụ nữ mặc áo blouse tiếp tục ném hàng loạt vật dụng, trái cây vào vị khách.

Chị T. - khách hàng cũ của cơ sở này cho biết mình đến phòng khám để hỏi về tình trạng răng. Trong lúc chờ đợi, chị bất ngờ bị bà Chinh, chủ cơ sở nha khoa, lao vào tấn công, chửi bới.

"Bà Chinh đã dùng một cây gậy sắt để đánh vào bụng và hông tôi. Bà ấy còn lôi tôi từ ghế sofa xuống sàn nhà, ném dép vào mặt, dùng tay cào xước da và bóp cổ," chị T. kể lại.

Ngoài hành vi bạo lực, chị T. cho hay bà Chinh đã phá hoại tài sản của chị, bao gồm một chiếc iPhone 11 trị giá 16 triệu đồng và một kính hiệu Gentle Monster trị giá 7,8 triệu đồng.

Toàn bộ sự việc đã được ghi lại bằng camera điện thoại của một người bạn đi cùng chị T. Sau đó, chị T. phải nhập viện để điều trị vết thương và đã làm đơn gửi cơ quan công an.

Liên quan đế sự việc nói trên, UBND phường Hạnh Thông xác nhận công an phường đã mời một số người đến trụ sở lập hồ sơ xác minh, xử lý theo quy định. Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn trong việc làm răng giữa phòng răng và nữ khách hàng.

