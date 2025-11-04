Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2030.

Sáng 4/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sáng cùng ngày, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định của Bộ Chính trị, bà Bùi Thị Minh Hoài thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2030.

Bộ Chính trị điều động, chỉ định bà Bùi Thị Minh Hoài tham gia Ban Bí thư khóa XIII, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Ông Nguyễn Duy Ngọc từng có thời gian dài công tác tại Công an TP Hà Nội.

Năm 2016, ông Nguyễn Duy Ngọc làm Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Năm 2018, ông làm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Từ tháng 8/2019 đến tháng 6/2024, ông Nguyễn Duy Ngọc là Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 1/2021, ông Nguyễn Duy Ngọc được thăng hàm Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an và được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Đến tháng 12/2023, ông Ngọc được thăng hàm Thượng tướng. Tháng 6/2024, ông Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ngày 16/8/2024, ông Nguyễn Duy Ngọc được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và đến ngày 23/1/2025, ông Ngọc được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.