Chủ đầu tư Royal Landmark Quảng Bình bị ‘bêu tên’ nợ thuế

Biết gì về New Green nợ thuế, giám đốc bị tạm hoãn xuất cảnh? Công ty Chế biến và Cung cấp thực phẩm New Green thành lập vào năm 2022, đang phục vụ cho 82 đơn vị nhà trường cấp Tiểu học và mầm non trên các địa bàn thành phố Nam định và Hải Phòng.

Mới đây, thông tin trên VietnamFinance cho biết, bà Bùi Thị Thúy Mẫn là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chế biến và Cung cấp Thực phẩm New Green, đã bị tạm hoãn xuất cảnh. Nguyên nhân là New Green chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trước đó, trong danh sách nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến 31/08/2023, Công ty TNHH Chế biến và Cung cấp thực phẩm New Green đã nợ thuế 130 triệu đồng.